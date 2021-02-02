當大村人真好 鄉公所今發2千元給弱勢鄉民

「幸福大村」今天發放禮金給政府列冊的弱勢鄉民，每人2000元，符合資格的鄉民在鄉公所今天下班前，持戶口名簿和身分證件到鄉公所二樓領取。連同今年元月16日、17日「人人有禮」的每一名鄉民2000元，大村鄉已有725人各領到4000元關懷禮金。

鄉公所表示，依據大村鄉自治條例發放關懷禮金，鄉公所通知中低收入戶622人、低收入戶103人，每人領取2000元，這些經費是大村鄉自有財源，有很大部分來自正新輪胎老董娘的遺產稅。

正新輪胎已故創辦人羅結的妻子2010去世，鄉公所2014年獲得中央撥給遺產稅款10億2000萬元，羨煞各鄉鎮市公所。羅結2019年辭世，外界估計遺產稅多達16億元，鄉公所曾詢問中央相關事宜，得到答案是國稅局「還在計算」。

鄉公所為落實羅結夫婦誠實納稅、遺愛大村的理念，今年元月中旬的周休二日發放鄉民每人2000元春節關懷禮金，九成鄉民領取，因領取日3月16日截止，鄉公所上班日天天有鄉民領禮金。今天發放禮金給政府列冊關懷的弱勢鄉民，鄉公所二樓會議室頗熱鬧，領到禮金的鄉民都感謝鄉公所和羅結。