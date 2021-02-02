半盲、癲癇發作都堅持要畫 30歲多重障礙畫家再獲大獎

30歲多重障礙畫家洪鈺富就學時，因雙眼右側偏盲，常畫到一半看不見、伴隨癲癇發作，但他仍克服身體的障礙，經向美術老師黃譓丞學畫，透過斜視的餘光、顫抖左手一筆一畫完成作品，獲獎連連，近期以作品「我想成為石虎的守護神」拿下中華民國自閉症總會多重障礙成人組第一名。

洪鈺富12歲時因顱內動靜脈畸形，腦部嚴重損傷，導致右半身偏癱、兩腳膝關節退化、兩眼右側偏盲，語言、肢體、智能障礙，行走困難，癲癇經常發作，10年前就讀台中特殊教育學校高中部二年級時從事創作，但抓不到繪畫的訣竅，後經學校老師轉介，向有教授特殊生繪畫經驗的黃譓丞學畫。

台中市南屯大業藝能館館長、指導老師黃譓丞說，洪鈺富創作過程艱辛，剛開始常常癲癇發作、流口水，溝通困難，有口難言，內心世界透過畫作呈現，內容多為被鬼怪追殺、被下油鍋、手腳發抖等作惡夢的可怕場景。

黃譓丞指出，為了啟發洪鈺富，她採取融合教育，安排國小學生、成人班學員、唐寶寶等身障學者一起上課，透過其他學員關心他、讚美，洪鈺富逐漸打開心房，畫風也轉變為關心外界變化「有溫度」的筆觸，不但畫瀕臨絕種的石虎，也關心疫情，創作相關議題畫作等。