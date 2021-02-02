捷運藍線改版龍規燕不隨？ 交通局：新版風險小且省錢

台中捷運藍線綜合規劃報告曝光，改版路線被外界批評盧市府「龍規燕不隨」且一口氣增加300多億元。市府交通局長葉昭甫指出，新版更節省經費，且有助後續工程可行性，工程技術比較好克服、風險較小。

葉昭甫強調，市府在捷運藍線可行性研究核定後，過去一年多接續進行綜合規劃報告，規劃概念基於可行性核定的方案範圍內，針對原路線微調，包括前市府規劃捷運繞中區民權路、五權到火車站，現在則是一路到底走台灣大道到台中車站。

另一個改變是原本地下化是到西屯區安和路（裕園花園酒店附近）出地面，新版改為安和路繼續走到東海大學後，到龍井區中興街之後才出地面，另敲定沙鹿區正英路站外，增加中港轉運站、竹林國小兩站。

針對外界傳言「龍規燕不隨」葉昭甫表示，走台灣大道距離相較原本走民權路更短，經費更節省，也有助後續工程可行性，例如走民權路將遇到兩個轉彎段，須穿越民宅，涉及土地徵收、甚至拆遷民宅等問題，經審慎考量，選擇工程技術較好克服、未來風險性較小的方案來執行。

至於經費由約981元增加到約1285億元的原因？ 葉昭甫說，藍線捷運可行性研究時，預估經費約981億餘元，尚未計算台灣大道的土地徵收費用，綜合規劃時則將土地徵收費用也一併納入，因此預估總經費約1285億餘元。

另外，市府也如實衡量台北、桃園軌道計畫發包相關單價，評估直接工程費與間接工程費，綜合規劃跟可行性研究的方案與經費差異，目前都尚未拍板定案，等提送交通部審查時，會再一併向大眾報告說明。