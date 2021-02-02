台中iBike2.0前三夯租借點在中捷沿線 每天周轉2.95次

台中市政府iBike倍增計畫執行首月新設了91站、787輛車，前三名熱門租賃站為中捷市府站、中捷水安宮站及台灣大道文心路西北側，集中在中捷綠線、台灣大道交通節點。交通局分析本月前15天的使用率，2.0系統平均每天周轉率2.95次，略高於1.0系統的2.41次。

台中市2014年起建置公共自行系統，至今騎乘人次累計超過4100萬人、減碳量達8836噸。中市府目標3年內升級1000站YouBike2.0系統，目前首月執行下來，全市1.0和2.0系統租賃總數已達420站，設站進度較預期快。

中市府交通局長葉昭甫指出，目前有30站是1.0與2.0系統並存，初步分析2.0使用周轉率高，主因是這91站優先在捷運綠線、交通節點周邊設置，設站邏輯是以軌道沿線同心圓式擴大，捷運站周邊是運具轉換的節點，待中捷恢復通車後，效益會再放大。

記者實測YouBike2.0，整體舒適度升級，車輛設計輕盈，坐墊輕壓即可上下調整，鈴鐺也改良升級，騎乘時的握把高度、角度更舒適，單車上也類似機車的儀表版可顯示系統狀況。

2.0借還方便性也提升。1.0系統有開發APP，但使用率偏低，2.0系統也有專用APP，可直接綁定行動支付掃條碼，不用再多帶一張卡片，APP會推播通知借還時間。不過，2.0的龍頭比較重，停車要注意可能會偏倒。