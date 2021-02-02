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流感疫苗放寬3天僅500人接種 南投縣呼籲快來打
國內施打流感疫苗似已降溫，南投縣自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，2月1日一天甚至只有52人，民眾的意願冷淡，讓衛生局擔心農曆年節將近，家人群聚極易造成流感病毒的傳染，因此呼籲尚未接種流感疫苗者，盡速攜帶健保卡，接種產生保護力。
南投衛生局表示，流感是冬季主要的傳染疾病之一，通常每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期，其中又以65歲以上長者及學齡前幼童為流感併發重症高危險族群，受到國人關注新冠肺炎疫情影響，加上國內自去年10月迄今，累計1例流感併發重症病例，感染H3N2，尚無死亡病例，民眾接種流感疫苗意願下降。
南投衛生局去年共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民使用，疫苗數量可達全縣人口數的27%，但上月結算仍剩餘上萬劑，1月30日開放全面接種以來，前兩天只有450人接種，昨天全天甚至只有52人接種，目前全縣疫苗尚餘約9500劑，呼籲大家不要漠視打疫苗，避免流感病毒侵襲引發家庭群聚發生
疫管科長洪美吟指出，南投縣目前 65歲以上老人及學童的接種率，在全國平均之上，然而50歲至64歲高風險成人，只有17.3%，眼看春節連續假期將屆，這個年齡層的成人，盡快攜帶健保IC卡前往住家鄰近衛生所或流感疫苗合約院所免費接種，建議接種前先電話洽詢。
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