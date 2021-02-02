快訊

終於！台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

部桃群聚能守住？春節景點人數管控？陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫苗放寬3天僅500人接種 南投縣呼籲快來打

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣施打流感疫苗似已降溫，自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，民眾的意願冷淡。記者黑中亮／攝影
南投縣施打流感疫苗似已降溫，自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，民眾的意願冷淡。記者黑中亮／攝影

國內施打流感疫苗似已降溫，南投縣自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，2月1日一天甚至只有52人，民眾的意願冷淡，讓衛生局擔心農曆年節將近，家人群聚極易造成流感病毒的傳染，因此呼籲尚未接種流感疫苗者，盡速攜帶健保卡，接種產生保護力。

南投衛生局表示，流感是冬季主要的傳染疾病之一，通常每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期，其中又以65歲以上長者及學齡前幼童為流感併發重症高危險族群，受到國人關注新冠肺炎疫情影響，加上國內自去年10月迄今，累計1例流感併發重症病例，感染H3N2，尚無死亡病例，民眾接種流感疫苗意願下降。

南投衛生局去年共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民使用，疫苗數量可達全縣人口數的27%，但上月結算仍剩餘上萬劑，1月30日開放全面接種以來，前兩天只有450人接種，昨天全天甚至只有52人接種，目前全縣疫苗尚餘約9500劑，呼籲大家不要漠視打疫苗，避免流感病毒侵襲引發家庭群聚發生

疫管科長洪美吟指出，南投縣目前 65歲以上老人及學童的接種率，在全國平均之上，然而50歲至64歲高風險成人，只有17.3%，眼看春節連續假期將屆，這個年齡層的成人，盡快攜帶健保IC卡前往住家鄰近衛生所或流感疫苗合約院所免費接種，建議接種前先電話洽詢。

南投縣施打流感疫苗似已降溫，自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，民眾的意願冷淡。記者黑中亮／攝影
南投縣施打流感疫苗似已降溫，自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，民眾的意願冷淡。記者黑中亮／攝影
南投縣施打流感疫苗似已降溫，自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，民眾的意願冷淡。記者黑中亮／攝影
南投縣施打流感疫苗似已降溫，自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，民眾的意願冷淡。記者黑中亮／攝影

流感疫苗 衛生局 健保卡

延伸閱讀

歐盟傳禁疫苗出口 杜特蒂重砲痛批挾持供應鏈

新竹市8740劑公費流感疫苗開打 呼籲民眾盡快接種

還有41萬劑公費流感疫苗！ 今天起開放全民接種

公費流感疫苗擴大施打 屏東縣尚有1.67萬劑

相關新聞

仙氣正妹賣香菇引暴動 真實身分曝光竟還有雙胞胎妹妹

南投縣埔里鎮盛產香菇，農曆年節將至，國產香菇需求量大增，有消費者直接到當地採買香菇，意外發現有正妹菇農，不僅被圈粉還拍照...

流感疫苗放寬3天僅500人接種 南投縣呼籲快來打

國內施打流感疫苗似已降溫，南投縣自1月30日起開放接種以來，僅500人前往施打疫苗，2月1日一天甚至只有52人，民眾的意...

台中市警局首創LINE護鈔服務 市民守護荷包又防疫

農曆新年將至，台中市警局在今年首創官方LINE帳號「臺中市政府警察局」，提供民眾申請護鈔服務，市民只要加入市警局的官方帳...

寒假借閱書籍也要防疫 南投竹山鎮圖書館率先幫書殺菌

全民防疫期間，南投縣竹山鎮立圖書館率先連書本也要防疫，為讓孩子讀書更安全，館內最近一台引進殺菌機，不但可以幫書洗澡，同時...

南投春節易塞景點 公總擬3箭疏導

公路總局依歷年交通量資料分析，南投縣因風景區多，在春節假期常壅塞，包括前往日月潭、清境與紫南宮附近、愛蘭交流道路口塞爆，...

台中彩虹眷村 補漆加固好過年

台中「彩虹眷村」已是全國知名打卡熱點，但近來出現地基與房舍不穩、漏水，市府昨偕近百歲的「彩虹爺爺」黃永阜，攜手加固補漆。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。