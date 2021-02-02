仙氣正妹賣香菇引暴動 真實身分曝光竟還有雙胞胎妹妹

南投縣埔里鎮盛產香菇，農曆年節將至，國產香菇需求量大增，有消費者直接到當地採買香菇，意外發現有正妹菇農，不僅被圈粉還拍照PO網，大讚她是「香菇公主」引發網友熱議；經查，該正妹其實是當地菇農張惠萍的女兒王新雅，而她真實身分其實是美容師，還有個同樣是雙胞胎的妹妹，兩人有空就會返鄉幫忙。

而因香菇是家戶年菜、餐廳宴客必備食材，也是春節送禮的好選擇，近期市場需求量大增，但因去年入冬後旱熱，元旦後又數波寒流，氣候不穩影響香菇產量，量少價揚，香菇乾貨市價飆到1斤約2200元，市場又「鬧菇荒」，部分民眾索性直接到產地搶購，王女心疼雙親太忙而回家幫忙，意外被當成菇農。

今年23歲的王新雅平常在台中從事美容業，但因年關將近，不少民眾向其父母採買香菇年貨，見雙親為了出貨忙得不可開交，所以常利用假日和空檔時間返鄉幫忙採收、烘製及包裝等農務，但因其外貌出眾，身材玲瓏有緻，還有一頭飄逸長髮，有消費者去她家採買時被電圈粉，還拍照PO網稱她是「香菇公主」。

王的照片被PO網後，引發網友暴動熱議，有人直呼「被電到了」、「埔里出美女」，也有人說「從小吃埔里香菇長大的就是水」，甚至有人「決定成為她的長期訂戶」；不過，網友口中的「香菇公主」並非唯一，因為王有個雙胞胎妹妹王新嵐，兩人長得像，工作喜好也雷同，一樣是美容師，也都在台中美容業服務。