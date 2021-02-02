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寒假借閱書籍也要防疫 南投竹山鎮圖書館率先幫書殺菌
全民防疫期間，南投縣竹山鎮立圖書館率先連書本也要防疫，為讓孩子讀書更安全，館內最近一台引進殺菌機，不但可以幫書洗澡，同時讓民眾只要借閱書本後，可以先將書本送「乾洗」40秒殺菌除塵，讓閱讀也可以很放心。
竹山鎮立圖書館引進了一台殺菌除塵機，有了這一個裝置，讓書本乾洗澡吹風變乾淨，民眾只要借書完成手續後，可以將書依照指示，放進機器中，擺放好後，關上門按下開關，開始殺菌工作，40秒就可以將書本取出，消除看不見的細菌，減低接觸傳染的困擾。
竹山鎮公所表示，寒假到了，不少學童常會前往圖書館借閱書籍，為了防疫優先，也讓孩子及家長能更安心補充課外讀物，書本殺菌防疫機，如同是幫書本借出還回時可以「洗澡」消毒，鎮長陳東睦說，「孩子是我們很重要的資產」，希望透過這樣的機器，讓讀書也能徹底防疫，也能更加落實防疫政策，讓孩子家長讀書更無負擔。
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