中市府完成捷運藍線綜合規劃 將報交通部審議

台中市政府近日完成台中捷運藍線綜合規劃，採部分地下與部分高架建設，共設有20座車站與1座機廠，總經費約新台幣1285億餘元，最快下月將報交通部審議。

台中市政府交通局表示，目前捷運藍線規劃全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

中市府去年7月起針對捷運藍線綜合規劃，舉辦多場公聽會，依據地方建議進行調整，上月完成市府跨機關捷運推動小組會議，經納入各單位委員建議微調後，下月將報交通部審議。

交通局長葉昭甫接受中央社記者電話訪問時表示，捷運藍線在可行性研究時，預估經費約981億餘元，綜合規劃將土地徵收費用也一併納入，總經費約1285億餘元。

另外，可行性研究時，規劃台中車站至安和路為地下化，但綜化規劃則改為台中車站至國際街為地下化，其餘為高架路段，原先沙鹿站的地下化也改為高架。

葉昭甫說，考量台灣大道與安和路口周邊交通流量大，若捷運地下段在安和路段出土，施工完成後，仍有大面積平面道路會被捷運使用，對交通衝擊過大，且考慮軌道坡度，才會將出土段改至國際街。

此外，可行性研究將維修機廠設於台中港區內，但綜合規劃則改至龍井區。葉昭甫說明，當初與台中港務公司協調用地時，無法再劃定12至15公頃的土地，經重新考量決定在龍井區設點。

他說，加上原規劃機廠用地靠近大甲斷層帶，考量地層若錯動，機廠設在端點，車輛無法發出，才改成龍井機廠的方案。

葉昭甫表示，會儘快將各單位與民眾建議，經評估後納入綜合規劃，全力推動捷運藍線進度。