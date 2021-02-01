美國庫市友誼城市協會長交接 盧秀燕錄影片祝賀

台中市與美國加州庫比蒂諾市於民國105年締結為友好城市，雙方聯繫窗口「庫市─台中友誼城市協會」今天舉行視訊年會及會長交接典禮，台中市長盧秀燕預錄影片祝賀。

台中市與美國加州庫比蒂諾市（Cupertino）於105年10月締結為友好城市，兩市交流密切，而「庫市─台中友誼城市協會」為雙方聯繫窗口，今天舉行視訊年會暨會長交接典禮，由現任會長李萍萍交接給新任會長胡威妮。

盧秀燕預錄影片致詞表示，台中與庫市今年締結友好城市5週年，感謝李萍萍積極促進庫市與台中雙邊關係、推動學生國際交流，也恭喜新任會長胡威妮上任，相信在胡威妮帶領下，將持續深化雙方情誼，並預祝農曆新年快樂。

台中市副市長令狐榮達也透過視訊參與交接典禮，他指出，庫市以科技重鎮聞名國際，被譽為「矽谷的心臟」，而台中是精密機械、工具機等產業重鎮，庫市與台中近幾年來積極針對教育、文化等方面進行互動，期望未來疫情控制後，雙方進一步深化交流。

李萍萍表示，她擔任會長期間，持續促進庫市與台中在交換學生、教育等方面的交流，去年協會並捐贈約1萬2000片台灣製造的醫療口罩給庫市政府相關單位，期許未來持續深化庫市與台中的友好關係。

新任會長胡威妮是中興大學傑出校友，也是經歷豐富的矽谷高科技人才，她表示，這幾年協會一直在促進兩城市交流，她上任後，希望爭取更多雙方交換學生的機會，並強化經濟、教育、文化等方面互動，加深雙方情誼。