快訊

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

遭質疑尾牙性騷是炒作 雞排妹氣炸公布「現場照」

彰化縣府2局處首長異動 傳副縣長也有眉目

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府地政處長於1月27日起由彰化縣議會主任蔡和昌擔任。圖／彰化縣議會提供
彰化縣府地政處長於1月27日起由彰化縣議會主任蔡和昌擔任。圖／彰化縣議會提供

彰化縣政府今天發布二位一級主管人事異動，地政處長1月27日起由彰化縣議會主任蔡和昌擔任；另計畫處長高孟定因另有生涯規劃於2月1日辭職，任期僅1年，將由計畫處副處長施敏華代理。

彰化縣政府編制有2名副縣長，但縣長王惠美上任以來始終還缺1人未補，近期傳出縣府已有人選，最快將在農曆春節後，3月走馬上任。

前彰化縣政府地政處長劉坤松去年2月1日調任財政處長，處長一職由副處長陳麗梅代理至今，因即將屆滿一年代理期限，今年1月27日由蔡和昌出任。

新任地政處長蔡和昌為彰化師範大學商業教育學系行政管理碩士畢業，歷任芳苑鄉公所及彰化市技士，台灣省政府技士、專員、股長，內政部地政司股長、技正，縣府地政處副處長、彰化與鹿港地政事務所主任、彰化縣議會主任等職，縣府借重他對於地政及行政相關業務嫻熟，擔任地政處長一職。

延伸閱讀

輪班工時長 彰化加碼補助未滿40歲警消健檢

空品不佳！台中彰化3站紅害 台南以北32站橘警

擴散條件差 台中彰化空氣品質亮紅燈

彰化淪非法廢棄物棄置天堂 立委籲檢討廢清法

相關新聞

彰化最爛道路得救了！福興南環路投入1.8億改善完工

串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」，過去沿線全是大小坑洞，車輛須閃避坑洞導致車流也減少，彰化縣府爭取中央前瞻基礎建設...

大甲中正紀念館整修今開工 盧秀燕：再造大甲藝文風華

台中市大甲區中正紀念館使用已40年，是大甲區藝術表演活動交流的重要空間，館舍老舊，每遇大雨館內漏水，部分設備受損不堪使用...

台中市警局高階警官異動 盧秀燕：守護市民再創高峰

台中市警局今天辦理警政監、分局長、大隊長等職務異動，今天下午2時許在市警局8樓A棟禮堂，舉辦新卸任分局長暨大隊長交接布達...

員林國宅清百噸廢傢俱 另類免廢市集有人撿到寶

彰化縣員林市公所配合國家清潔週及春節垃圾清運計畫，清潔隊提供免費清運大型廢傢俱，員林國宅因住戶較多，清潔隊約定今天去清理...

竹山瑞龍瀑布吊橋未完工 整修期延至6月底

南投竹山瑞龍瀑布原自去年11月1日至今年1月31日休園進行工程整建，現因吊橋面板整建工程尚未竣工，為維護遊客安全，南投縣...

防疫需求 台中市府組200人防疫消毒大隊

台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員時指出，台中市過年期間除了垃圾清運不打烊，為了防疫需求，還組成一個200人的防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。