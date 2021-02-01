彰化縣府2局處首長異動 傳副縣長也有眉目

彰化縣政府今天發布二位一級主管人事異動，地政處長1月27日起由彰化縣議會主任蔡和昌擔任；另計畫處長高孟定因另有生涯規劃於2月1日辭職，任期僅1年，將由計畫處副處長施敏華代理。

彰化縣政府編制有2名副縣長，但縣長王惠美上任以來始終還缺1人未補，近期傳出縣府已有人選，最快將在農曆春節後，3月走馬上任。

前彰化縣政府地政處長劉坤松去年2月1日調任財政處長，處長一職由副處長陳麗梅代理至今，因即將屆滿一年代理期限，今年1月27日由蔡和昌出任。

新任地政處長蔡和昌為彰化師範大學商業教育學系行政管理碩士畢業，歷任芳苑鄉公所及彰化市技士，台灣省政府技士、專員、股長，內政部地政司股長、技正，縣府地政處副處長、彰化與鹿港地政事務所主任、彰化縣議會主任等職，縣府借重他對於地政及行政相關業務嫻熟，擔任地政處長一職。