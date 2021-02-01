台中單車輕旅行 吃海鮮看夕陽紓壓樂趣多

受疫情影響，今年春節無法出國，台中市觀光旅遊局規劃2天1夜單車輕旅行，騎單車欣賞沿途風景，到梧棲漁港品嘗海鮮，高美濕地看夕陽，享受台中萬種風情。

台中市觀旅局規劃單車輕旅行，民眾可騎乘單車沿著甲后路到月眉觀光糖廠吃古早枝仔冰，再前往甲后路六分路支線，沿線酒莊遍布，品嘗葡萄酒香，沿著外埔水流東桐花步道，桐花步道旁的高鐵觀景台是許多鐵道迷拍照打卡的景點。甲后路忘憂谷支線，可眺望黃澄澄的油菜花田。

接著，來到后里麗寶樂園度假區享用美食，暢玩園區內的水陸雙樂園、搭乘摩天輪俯瞰台中美景、到OUTLET MALL購物，在麗寶國際賽車場駕駛賽車享受馳騁快感的遊樂體驗。

中社觀光花市進口30萬株鬱金香球莖打造鬱金香花海，入冬後數波寒流來襲，低溫氣候讓鬱金香花形更碩大、顏色更豔麗。花田中展出重瓣花色系外，還有變色花種，夢幻花園相當吸睛。

觀旅局指出，傍晚時分前往大甲鎮瀾宮祈福，品嘗大甲名產芋頭酥以及夜市小吃後，晚上入住提前預約好的大安濱海生態露營區，享受熱鬧非凡的BBQ派對。

隔天，沿著濱海自行車道南下行經龜殼生態公園與高聳入雲的風車合照，公園內的紅樹林區域，不時還能看到成群的小螃蟹等各種水生動植物。

再沿著濱海自行車道繼續往南一路騎到清水區，享用道地美食米糕，或前往梧棲觀光漁港，大啖生猛海鮮，還可乘坐觀光漁船，來趟海洋親水之旅。最後來到高美濕地，體驗濕地生態環境，與情人攜手仰望絕美夕陽海景，為2天1夜旅程劃下句點。