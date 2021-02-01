快訊

政治魔法師趙少康 還有多少戲法能帶國民黨重返執政？

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

台中單車輕旅行 吃海鮮看夕陽紓壓樂趣多

中央社 / 台中1日電

受疫情影響，今年春節無法出國，台中市觀光旅遊局規劃2天1夜單車輕旅行，騎單車欣賞沿途風景，到梧棲漁港品嘗海鮮，高美濕地看夕陽，享受台中萬種風情。

台中市觀旅局規劃單車輕旅行，民眾可騎乘單車沿著甲后路到月眉觀光糖廠吃古早枝仔冰，再前往甲后路六分路支線，沿線酒莊遍布，品嘗葡萄酒香，沿著外埔水流東桐花步道，桐花步道旁的高鐵觀景台是許多鐵道迷拍照打卡的景點。甲后路忘憂谷支線，可眺望黃澄澄的油菜花田。

接著，來到后里麗寶樂園度假區享用美食，暢玩園區內的水陸雙樂園、搭乘摩天輪俯瞰台中美景、到OUTLET MALL購物，在麗寶國際賽車場駕駛賽車享受馳騁快感的遊樂體驗。

中社觀光花市進口30萬株鬱金香球莖打造鬱金香花海，入冬後數波寒流來襲，低溫氣候讓鬱金香花形更碩大、顏色更豔麗。花田中展出重瓣花色系外，還有變色花種，夢幻花園相當吸睛。

觀旅局指出，傍晚時分前往大甲鎮瀾宮祈福，品嘗大甲名產芋頭酥以及夜市小吃後，晚上入住提前預約好的大安濱海生態露營區，享受熱鬧非凡的BBQ派對。

隔天，沿著濱海自行車道南下行經龜殼生態公園與高聳入雲的風車合照，公園內的紅樹林區域，不時還能看到成群的小螃蟹等各種水生動植物。

再沿著濱海自行車道繼續往南一路騎到清水區，享用道地美食米糕，或前往梧棲觀光漁港，大啖生猛海鮮，還可乘坐觀光漁船，來趟海洋親水之旅。最後來到高美濕地，體驗濕地生態環境，與情人攜手仰望絕美夕陽海景，為2天1夜旅程劃下句點。

高美濕地 單車 台中市

延伸閱讀

當日直送、活體海鮮現點現撈！台南「牛園火鍋」美食部落客口袋名單首選

世衛小組訪武漢華南海鮮市場 周邊守備森嚴

少年高雄柴山海蝕洞看夕陽跌落7公尺 今年首例去年6起意外

藏微塑膠 吃50公斤海鮮等於1吸管下肚

相關新聞

彰化最爛道路得救了！福興南環路投入1.8億改善完工

串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」，過去沿線全是大小坑洞，車輛須閃避坑洞導致車流也減少，彰化縣府爭取中央前瞻基礎建設...

大甲中正紀念館整修今開工 盧秀燕：再造大甲藝文風華

台中市大甲區中正紀念館使用已40年，是大甲區藝術表演活動交流的重要空間，館舍老舊，每遇大雨館內漏水，部分設備受損不堪使用...

員林國宅清百噸廢傢俱 另類免廢市集有人撿到寶

彰化縣員林市公所配合國家清潔週及春節垃圾清運計畫，清潔隊提供免費清運大型廢傢俱，員林國宅因住戶較多，清潔隊約定今天去清理...

竹山瑞龍瀑布吊橋未完工 整修期延至6月底

南投竹山瑞龍瀑布原自去年11月1日至今年1月31日休園進行工程整建，現因吊橋面板整建工程尚未竣工，為維護遊客安全，南投縣...

防疫需求 台中市府組200人防疫消毒大隊

台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員時指出，台中市過年期間除了垃圾清運不打烊，為了防疫需求，還組成一個200人的防...

中警交大防疫來這「盒」執行居家檢疫攏免驚

台中市警局為加強新冠肺炎疫情防處，且市警局已將防疫工作列為首要任務，所以在今年要求員警取締酒駕等，需與民眾近距離接觸的勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。