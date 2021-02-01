快訊

政治魔法師趙少康 還有多少戲法能帶國民黨重返執政？

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化最爛道路得救了！福興南環路投入1.8億改善完工

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」道路品質改善完工，也增設三處中央分隔島頭的行人庇護島及綠底斑馬線。圖／彰化縣府提供
串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」道路品質改善完工，也增設三處中央分隔島頭的行人庇護島及綠底斑馬線。圖／彰化縣府提供

串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」，過去沿線全是大小坑洞，車輛須閃避坑洞導致車流也減少，彰化縣府爭取中央前瞻基礎建設計畫，交通部補助款1億5456萬元，縣府配合款2944萬元，終於完成道路品質改善，一掃「最爛道路」臭名。

福興鄉南環路提升道路品質工程從彰鹿路(縣道142線)到台17線沿海路止，寛20公尺四線道，總長約6公里，彰化縣府今天舉辦完工典禮，彰化縣長王惠美說，許多鄉親說南環路是彰化縣最爛的一條路，整修前坑坑洞洞路面不平，也有鄉親反映，每次回到彰化只要車開到有「七七叩叩」怪聲時，就知道福興到了，終於整段路面都改善，未來從彰鹿路通往台17福寶濕地、王功重要道路將更便捷。

交通部公路總局第二區養護工程處主任工程司吳誌指出，近3年來共補助17件工程共4.75億元，南環路改善道路的平整、孔蓋的下地、標線的處理、人本的需求、行人的安全規劃等，彰化縣政府都全面做到了，也符合道路品質提升的標準。

南環路因道路路基承載力不足，導致過去路面多處有沉陷及嚴重破損情形，改善工程分為2期，第一期從彰鹿路一段起到員鹿路一段止，2019年12月底完工；第二期從員鹿路一段起到台17線止，在2020年8月開工且12月底完工。

工務處指出，工程著重路基改善，採用控制性低強度混凝土處理，並提高用路人安全及舒適性，同時在重要路口處將號誌、標誌、路燈、路名牌整合改為共桿形式，增加道路景觀視覺及道路指引等效果，考量提升沿線學區學童穿越道路安全性，增設三處中央分隔島頭的行人庇護島及綠底斑馬線。

串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」，過去沿線全是大小坑洞，如今道路品質改善完工。圖／彰化縣府提供
串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」，過去沿線全是大小坑洞，如今道路品質改善完工。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府改善南環路路面不平，福興鄉南環路道路品質工程今完工祈福。記者林敬家／攝影
彰化縣政府改善南環路路面不平，福興鄉南環路道路品質工程今完工祈福。記者林敬家／攝影
串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」道路品質改善完工。圖／彰化縣府提供
串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」道路品質改善完工。圖／彰化縣府提供

鹿港

延伸閱讀

輪班工時長 彰化加碼補助未滿40歲警消健檢

空品不佳！台中彰化3站紅害 台南以北32站橘警

擴散條件差 台中彰化空氣品質亮紅燈

彰化淪非法廢棄物棄置天堂 立委籲檢討廢清法

相關新聞

彰化最爛道路得救了！福興南環路投入1.8億改善完工

串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」，過去沿線全是大小坑洞，車輛須閃避坑洞導致車流也減少，彰化縣府爭取中央前瞻基礎建設...

大甲中正紀念館整修今開工 盧秀燕：再造大甲藝文風華

台中市大甲區中正紀念館使用已40年，是大甲區藝術表演活動交流的重要空間，館舍老舊，每遇大雨館內漏水，部分設備受損不堪使用...

員林國宅清百噸廢傢俱 另類免廢市集有人撿到寶

彰化縣員林市公所配合國家清潔週及春節垃圾清運計畫，清潔隊提供免費清運大型廢傢俱，員林國宅因住戶較多，清潔隊約定今天去清理...

竹山瑞龍瀑布吊橋未完工 整修期延至6月底

南投竹山瑞龍瀑布原自去年11月1日至今年1月31日休園進行工程整建，現因吊橋面板整建工程尚未竣工，為維護遊客安全，南投縣...

防疫需求 台中市府組200人防疫消毒大隊

台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員時指出，台中市過年期間除了垃圾清運不打烊，為了防疫需求，還組成一個200人的防...

中警交大防疫來這「盒」執行居家檢疫攏免驚

台中市警局為加強新冠肺炎疫情防處，且市警局已將防疫工作列為首要任務，所以在今年要求員警取締酒駕等，需與民眾近距離接觸的勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。