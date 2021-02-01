彰化最爛道路得救了！福興南環路投入1.8億改善完工

串連彰化鹿港、福興的聯外道路「南環路」，過去沿線全是大小坑洞，車輛須閃避坑洞導致車流也減少，彰化縣府爭取中央前瞻基礎建設計畫，交通部補助款1億5456萬元，縣府配合款2944萬元，終於完成道路品質改善，一掃「最爛道路」臭名。

福興鄉南環路提升道路品質工程從彰鹿路(縣道142線)到台17線沿海路止，寛20公尺四線道，總長約6公里，彰化縣府今天舉辦完工典禮，彰化縣長王惠美說，許多鄉親說南環路是彰化縣最爛的一條路，整修前坑坑洞洞路面不平，也有鄉親反映，每次回到彰化只要車開到有「七七叩叩」怪聲時，就知道福興到了，終於整段路面都改善，未來從彰鹿路通往台17福寶濕地、王功重要道路將更便捷。

交通部公路總局第二區養護工程處主任工程司吳誌指出，近3年來共補助17件工程共4.75億元，南環路改善道路的平整、孔蓋的下地、標線的處理、人本的需求、行人的安全規劃等，彰化縣政府都全面做到了，也符合道路品質提升的標準。

南環路因道路路基承載力不足，導致過去路面多處有沉陷及嚴重破損情形，改善工程分為2期，第一期從彰鹿路一段起到員鹿路一段止，2019年12月底完工；第二期從員鹿路一段起到台17線止，在2020年8月開工且12月底完工。