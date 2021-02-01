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員林國宅清百噸廢傢俱 另類免廢市集有人撿到寶

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所配合國家清潔週，提供免費清運大型廢傢俱，員林國宅因住戶較多，今天就清了上百噸廢傢俱等物品。圖／清潔隊提供
彰化縣員林市公所配合國家清潔週，提供免費清運大型廢傢俱，員林國宅因住戶較多，今天就清了上百噸廢傢俱等物品。圖／清潔隊提供

彰化縣員林市公所配合國家清潔週及春節垃圾清運計畫，清潔隊提供免費清運大型廢傢俱，員林國宅因住戶較多，清潔隊約定今天去清理，先讓住戶丟，不過也形成「你丟我撿」的另類免廢市集，有些住戶回收了整套直排輪、幼兒小床等，直說省了一筆採購費。

員林清潔隊長黃吉城說，清潔隊平常清運廢傢俱需收費，只有農曆春節前開放給大家登記免費清運，今年登記清運大型廢傢俱時間從1月22日到29日，清運時間從1月25日到2月1日，共登記二千多件清運，將在除夕前全數清運完成。

不過像住戶眾多的員林國宅，清潔隊就提供給居民1月30、31兩天，放置不要的廢傢俱在國宅前廣場，約定今天上午清運，有些住戶知道能在廢物堆裡尋寶，也早早等著「你丟我撿」。

家中有小孩的住戶一口氣回收了二手直排輪組、嬰兒床、玩具車，直呼撿到寶，還有租戶很新的床墊因搬離也被淘汰，另有沙發、櫥櫃、桌椅，都有人回收再利用，光員林國宅清潔隊今天就出動12車清潔車清運了上百噸廢傢俱。

彰化縣員林市公所配合國家清潔週，今天為員林國宅免費清運大型廢傢俱，不過也有住戶在廢物堆裡撿寶，有人回收了整套直排輪、幼兒小床等，直說省了一筆採購費。圖／民眾提供
彰化縣員林市公所配合國家清潔週，今天為員林國宅免費清運大型廢傢俱，不過也有住戶在廢物堆裡撿寶，有人回收了整套直排輪、幼兒小床等，直說省了一筆採購費。圖／民眾提供
彰化縣員林市公所配合國家清潔週，今天為員林國宅免費清運大型廢傢俱，不過也有住戶在廢物堆裡撿寶，有人回收了整套直排輪、幼兒小床等，直說省了一筆採購費。圖／民眾提供
彰化縣員林市公所配合國家清潔週，今天為員林國宅免費清運大型廢傢俱，不過也有住戶在廢物堆裡撿寶，有人回收了整套直排輪、幼兒小床等，直說省了一筆採購費。圖／民眾提供

國宅 春節

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