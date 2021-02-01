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竹山瑞龍瀑布吊橋未完工 整修期延至6月底
南投竹山瑞龍瀑布原自去年11月1日至今年1月31日休園進行工程整建，現因吊橋面板整建工程尚未竣工，為維護遊客安全，南投縣政府決定將延長休園至6月30日，籲請遊客配合施工期間請勿進入，春節連假應即早因應調整行程。
南投縣政府指出，瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，經第一期整修，規畫設置觀景平台及步道等設施，豐水期可從觀景平台遠望瀑布壯觀美景，吸引不少遊客觀賞，去年11月起因吊橋面板，且使用年限將近，雖然無安全疑慮，仍決定暫時休園，更換吊橋面板和相關設施，以提升整體觀光舒適度及完善公共服務環境。
瑞龍瀑布位於南投縣竹山鎮坪頂里加走寮溪沿岸，距離市區15公里，上游就是知名的太極峽谷，因為交通方便，民眾無須入深山，便可經停車場行走竹林棧道到瑞龍吊橋約500公尺，再從吊橋處走500公尺抵達瀑布區，便能近距離體驗壯觀的瑞龍瀑布，感受心曠神怡、悠遊山林。
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