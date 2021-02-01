聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫需求 台中市府組200人防疫消毒大隊
台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員時指出，台中市過年期間除了垃圾清運不打烊，為了防疫需求，還組成一個200人的防疫消毒大隊，對於市場、景點和社區增加消毒次數和範圍，以做好防疫工作。
盧秀燕今天下午趁大里清潔隊員下午出勤前親自前往慰問，除了逐一發給10元小紅包和一盒橘子，還發給清潔隊員15萬元的加菜金；比起去年多了5萬元。
盧秀燕說，清潔隊員除了替大家清運垃圾，也是台中市民的一份子，她特別代表台中市政府和283萬市民要向這些辛苦的「兄弟姊妹」表示感謝，尤其去年有新冠肺炎疫情，清潔隊員們更是特別辛苦，所以她的感謝也要特別多。
盧秀燕同時也登上高台觀看大里清潔隊自去年6月展開的垃圾打包作業。她看到掩埋場裡一個個已被包起的白色圓體說，市府花了8000萬元把垃圾進行打包，如此一來，垃圾不僅不是曝露在外，氣味減少了，而且還縮減了體積，尤其對掩埋場附近大里地區市民環境大有改善，是非常值得的作法。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言