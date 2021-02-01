防疫需求 台中市府組200人防疫消毒大隊

台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員時指出，台中市過年期間除了垃圾清運不打烊，為了防疫需求，還組成一個200人的防疫消毒大隊，對於市場、景點和社區增加消毒次數和範圍，以做好防疫工作。

盧秀燕今天下午趁大里清潔隊員下午出勤前親自前往慰問，除了逐一發給10元小紅包和一盒橘子，還發給清潔隊員15萬元的加菜金；比起去年多了5萬元。

盧秀燕說，清潔隊員除了替大家清運垃圾，也是台中市民的一份子，她特別代表台中市政府和283萬市民要向這些辛苦的「兄弟姊妹」表示感謝，尤其去年有新冠肺炎疫情，清潔隊員們更是特別辛苦，所以她的感謝也要特別多。