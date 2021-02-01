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防疫需求 台中市府組200人防疫消毒大隊

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）視察大里清潔隊的垃圾打包作業，她身後遠方的白色物體即是打包好的垃，可也以除臭和縮減體積。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）視察大里清潔隊的垃圾打包作業，她身後遠方的白色物體即是打包好的垃，可也以除臭和縮減體積。記者黃寅／攝影

台中市盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員時指出，台中市過年期間除了垃圾清運不打烊，為了防疫需求，還組成一個200人的防疫消毒大隊，對於市場、景點和社區增加消毒次數和範圍，以做好防疫工作。

盧秀燕今天下午趁大里清潔隊員下午出勤前親自前往慰問，除了逐一發給10元小紅包和一盒橘子，還發給清潔隊員15萬元的加菜金；比起去年多了5萬元。

盧秀燕說，清潔隊員除了替大家清運垃圾，也是台中市民的一份子，她特別代表台中市政府和283萬市民要向這些辛苦的「兄弟姊妹」表示感謝，尤其去年有新冠肺炎疫情，清潔隊員們更是特別辛苦，所以她的感謝也要特別多。

盧秀燕同時也登上高台觀看大里清潔隊自去年6月展開的垃圾打包作業。她看到掩埋場裡一個個已被包起的白色圓體說，市府花了8000萬元把垃圾進行打包，如此一來，垃圾不僅不是曝露在外，氣味減少了，而且還縮減了體積，尤其對掩埋場附近大里地區市民環境大有改善，是非常值得的作法。

台中市大里清潔隊把垃圾打包（後方白色物體）以除臭和縮減體積。記者黃寅／攝影
台中市大里清潔隊把垃圾打包（後方白色物體）以除臭和縮減體積。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員，並致贈台中市清潔隊員15萬元加菜金。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員，並致贈台中市清潔隊員15萬元加菜金。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕下午慰勞環保局大里清潔隊隊員。記者黃寅／攝影

盧秀燕 台中市

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