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大甲中正紀念館整修今開工 盧秀燕：再造大甲藝文風華

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲中正紀念館整修今天開工，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中大甲中正紀念館整修今天開工，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市大甲區中正紀念館使用已40年，是大甲區藝術表演活動交流的重要空間，館舍老舊，每遇大雨館內漏水，部分設備受損不堪使用，整修工程今天開工，預計年底前完工，台中市長盧秀燕主持開工祈福典禮表示，中正紀念館完工後，將繼續展現文化薪傳的活力，提供甲安埔地區民眾優質的藝文展演服務。

盧秀燕表示，大甲中正紀念館作是一座區域型的展演館舍，提供範圍涵蓋甲安埔地區的民眾使用，館內常舉辦戲劇、講座、音樂等一連串的文化活動，但建物使用40年，屋頂外牆滲水、內部璧癌嚴重，且相關機電、消防設施也有公共安全疑慮，急需進行整修，透過這次廳舍改善與設備提升，讓中正紀念館重生，提供海線民眾豐富高水準的文化饗宴，再造大甲藝文風華。

中市民政局長吳世瑋表示，中正紀念館由何永先生捐贈，40年前完工啟用，是大甲區藝術表演活動交流的重要空間，這次場館整修重點將保留原先的建築外形特色，加強建築立面與外部之整體氛圍營造，並置換已老舊的機電相關設備，預計年底前完工，整修完成將可提升中正紀念館的內部與外部整體空間品質，營造更為親民的氛圍，提供民眾更加安全、舒適與富含文化氣息之空間。

大甲區長顏金源說明，中正紀念館於2018年4月完成委託工程設計，並於2019年與2020年分別向文化部提出整修經費申請，但未獲核准，感謝台中市議員李榮鴻極力爭取，和市長盧秀燕與市議員吳敏濟、施志昌的全力支持，去年追加預算編列第一期整修經費2500萬元，使工程可順利進行，未來將可提供海線民眾更好的藝術饗宴。

民政局說明，中正紀念館整修工程總經費5600萬元，市府文化局編列第一期整修經費2500萬元，由大甲區公所負責工程招標與執行，整修項目包括建築內部空間、機電、空調與消防等設備，預計年底前完工；第二期整修工程經費3100萬元，將由民間基金會支應，進行外部景觀與建築立面的整體整修，並保留建築物外形與意象，呈現質樸簡潔的文化氣息，讓中正紀念館再現文化薪傳的活力。

今天開工祈福典禮，市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、文化局長張大春、大甲區長顏金源、市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌和多位里長到場祈求工程平安順利；立法院副院長蔡其昌、台中市議會議長張清照也派代表出席。

台中大甲中正紀念館整修今天開工，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中大甲中正紀念館整修今天開工，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中大甲中正紀念館整修今天開工，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中大甲中正紀念館整修今天開工，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中市

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