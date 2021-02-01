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台中樂成宮年初一到初四照發錢母 別忘社交距離加口罩
台中東區樂成宮「旱溪媽祖」聞名全台，樂成宮董事長郭松益指出，往年新春傳統活動，因防疫稍作調整，正月初一至初五「倰轎腳」正月初一和初四「發錢母」都照辦，廟方會派員維持加大排隊者距離，要求民眾一定要戴口罩。
另廟方也停止春節期間現場供應麵線，正月初五百貨公司遶境巡安今年暫停，初七至十七全國蘭花大展暨書法、水墨國畫展繼續辦理，街頭藝人表演則暫停。
樂成宮今舉辦歲末送暖，包括東區440戶弱勢家庭，獲贈春節慰問金2000元、白米3公斤2包、食用油3公斤1瓶，另南區、南屯區、太平區、大里區、烏日區及霧峰區等共有4212戶，每戶送白米3公斤1包；另致送社團法人台中市聾人協會白米3公斤200包、社團法人雲林縣聽語障福利協進會白米3公斤200包，弱勢家庭白米3公斤508包等，合計捐出慰問金共88萬、白米共1萬8000公斤、食用油1320公升。
樂成宮送暖活動，社會局副局長陳仲良、民政局副局長徐照山、議員何敏誠、邱素貞、東區公所何宜真區長與東區17里里長等人，希望藉此活動拋磚引玉，讓各界善心人士及公益團體參與，才能擴大辦理，讓更多弱勢家庭受惠。
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