周永鴻與廣煜獅子會 捐贈110台愛心輪椅

台中市議員周永鴻今天和國際獅子會300-C1區台中市廣煜獅子會，共同捐贈110台愛心輪椅給中山醫藥大學附設醫院、國軍803總醫院、中國醫藥大學附設醫院、林新醫院、彰化基督教醫院、台中榮民總醫院、澄清醫院、太平長安醫院、梧棲童綜合醫院、宏仁醫院、員榮醫院、衛生福利部台中醫院、埔里榮民醫院、三厝里辦公處、宜佳里辦公處、三角里辦公處、溪洲里辦公處、庄後里辦公處、大社里辦公處、社口社區發展協會等單位使用，希望服務更多身障朋友與長輩，提升社福能量。

今天在神岡萬興宮舉辦「有愛無礙」捐贈儀式，周永鴻表示，他長期關注身障者權益，上會期在議會也要求社會局針對「台中市身障者權益保障及無障礙環境推動自治條例草案」提出更具體的規範保障身障者權益，並關注台中市的無障礙環境是否足以迎接明年舉辦的全國身心障礙運動會。他希望這次透過這次捐贈，能更全面協助台中市的弱勢族群。

廣煜獅子會長鄭豊蓁表示，廣煜獅子會的創會宗旨是「群策群力、感恩服務」，每年都會舉辦輪椅捐贈儀式，是已故的廣煜獅子會創會長林會至任內決議；愛心輪椅將捐贈給多間醫院、里辦公處與社區發展協會使用。希望這次捐贈愛心輪椅能將眾人的愛心傳出去，帶到每一個需要的角落；林會至的兒子劉漢卿今天也從台北趕到現場，感謝眾人延續母親的服務精神。

市議員周永鴻、台中市廣煜獅子會長鄭豐蓁、前會長楊茗莉、社會局副局長陳坤皇、神岡區長劉汶軒、國際獅子會300-C1區榮譽副總監何承益及各會代表與受贈單位代表，今天出席捐贈儀式。