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影／青農年貨市集4日登場 鮮蔬、農家手作美食貨真價實

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，產地履歷蔬果現採現賣，價格又實在，民眾可前往採購。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，產地履歷蔬果現採現賣，價格又實在，民眾可前往採購。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，產地履歷蔬果現採現賣，價格又實在，民眾可前往採購。

社頭農會總幹事蕭浚二說，在地青農們所生產的農產品品質優良，但往往因缺少商業化的行銷手法難把產品推廣出去，因此農會在農曆年前舉辦「青農市集呷美食」活動，將農會前社斗路一段搭設140公尺燈籠廊道，佈置成年貨大街，2月3日點燈後，2月4日至10日，每天早上8點至下午5點「青農市集」及美食街登場，歡迎民眾來採購。

青農聯誼會副會長蕭家宏說，青農市集各種蔬果都是產地現採現賣，又有產銷履歷新鮮又安全。青農青農高豪駿說，一包現採杏鮑菇、袖珍菇50元，一顆大高麗菜65元，一大顆青花菜40元。

現場還有農家自製的附加產品，東和樂活農場負責人劉東和說，他們除了以自然農法種植蔬果，也自製可加入火鍋的韓式泡菜、香樁辣椒醬等。種植芭樂的青農鄭惠真說，冬季芭樂正好吃，又富含維他命，大家也可多採購。

青農們今天在農會先擺攤試賣，現場也有10位書法家現場揮毫贈春聯活動，農會也配合歲末寒冬送暖，贊助華山基金會社頭站100份年菜，首華建設長鴻大鎮總裁邱世章也致贈100份紅包給鄉內關懷戶，讓大家都能感受到年節的溫馨氣氛。

彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，今天先試賣，青農也擺出各式</p><!--5--><p> 農家自製的泡菜、溏心蛋等附加產品。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，今天先試賣，青農也擺出各式

農家自製的泡菜、溏心蛋等附加產品。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，今天現場也有10位書法家現場揮毫贈春聯活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，今天現場也有10位書法家現場揮毫贈春聯活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，今天農會也配合歲末寒冬送暖，贊助華山基金會社頭站100份年菜並關懷長輩。圖／社頭農會提供
彰化縣社頭鄉農會結合青農舉辦農曆年前的「青農市集呷美食」年貨大街活動，2月4日到10日在農會信用部門口擺鮮蔬年貨，今天農會也配合歲末寒冬送暖，贊助華山基金會社頭站100份年菜並關懷長輩。圖／社頭農會提供

青農 農會 年貨大街

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