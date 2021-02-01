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牛年將到 中市彩虹眷村加固補漆歡迎來走春

中央社 / 台中1日電

農曆春節連假即將到來，台中市知名景點彩虹眷村正在進行加固及補漆工作，台中市文化局今天表示，希望加強房舍結構安全，讓地面承載更穩固，彩虹爺爺歡迎大家過年來走春。

文化局指出，長期針對彩虹眷村進行地基監測、房舍加固及漏水改善，去年市府委託專業團隊進行地基檢測時，發現有零星地下孔隙及屋舍滲水情況，因此在農曆年前特別針對地基孔隙處加強改善，與彩虹爺爺攜手進行加固與補漆工作，以確保民眾過年期間參觀安全。

台中市文化局長張大春表示，去年文化局委託專業團隊以透地雷達檢測及專家判讀，彩虹村地基並沒有大範圍疏鬆的情形，但局部區域有孔隙，這次是針對地基孔隙部分精準切割開挖地面，並重新填補，等地面乾燥後，再請彩虹爺爺上漆補繪新的圖樣，希望可以趕在農曆年前完成，過年期間民眾可以安心的來彩虹村參觀、拍照。

張大春指出，疫情期間民眾無法出國，因此國內旅遊景點勢必是民眾走春的熱點，尤其彩虹村更是國際知名的景點。開朗溫暖的彩虹爺爺堅持不斷地創作出色彩斑斕又逗趣討喜的彩繪，是許多民眾新年走春的首選，不但可以拍美照外，也期盼在新的一年可以討個「虹運當頭」的好吉兆。

張大春強調，文化局也會繼續為保存彩虹村來努力，讓彩虹爺爺可以繼續創作，也讓這個世界級的景點繼續發光發熱。另文化局也提醒參觀民眾，防疫期間，入園參觀請務必戴口罩，保持安全距離，並配合園區的防疫措施，共同做好防範工作。

文化局 彩虹眷村

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