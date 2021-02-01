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春節二林停止定點清運 北斗維持原狀但派人看守
春節期間，各鄉鎮市清潔隊停收垃圾，部分鄉鎮設置定點清運處便民，卻招來鄰近鄉鎮民眾越界丟垃圾，彰化縣二林鎮公所今年取消過年定點清運，北斗鎮公所維持定點清運，但指派專人看守，避免成為周邊鄉鎮的集中清運場。
二林鎮公所今天上午在鎮立圖書館舉辦環境清潔周誓師大會，邀請鎮民代表、里長和社區發展協會理事長出席，鎮長蔡詩傑先表揚執行綠意社區環境教育補助計畫成效績優的社區，感謝社區志工愛護家園，接著到圖書館大門口誓師，高呼「環境清潔總動員，除舊佈新迎牛年；大家作伙動起來，二林清淨好家園。」
蔡詩傑表示，維護環境需要公、私協力，以實際行動代替口號，落實清理環境的工作，今年鎮公所同步辦理年終大掃除，鎮公所辦公環境清潔競賽和清潔車輛清潔度評比活動，鎮公所員工今天整理環境，清潔車也洗得發亮迎新春。
二林鎮往年過年期間都設點清運垃圾，以免鎮民到處堆置春節期間產生的廢棄物，今年初一到初三停收一般廢棄物，2月10日到16日暫停定點清運服務，18日恢復。二林鎮清潔隊表示，以前大年初五開始收垃圾，今年提前到大年初四就清運，所以暫停定點清運服務，初一到初三鎮民先打包垃圾放在家裡。
北斗鎮春節期間都設清運點，去年13個定點，收到來自二林、埤頭、溪州、田尾、大城和員林市的垃圾，從廢棄裝潢材料到馬桶座，種類五花八門，粗估鄰近鄉鎮垃圾占1/3，讓北斗鎮公所和清潔隊為之氣結。今年北斗鎮公所仍維持定點清運，初一到初四的每天設3個定點、4個時段開放鎮民丟垃圾，不同往年的是鎮公所派專人全程「服務」，防止周邊鄉鎮市廢棄物入侵。
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