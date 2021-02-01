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偏鄉長者小確幸 芬園鄉發春節慰問金每人2千元
彰化芬園鄉長輩過年前有小確幸，公所從今天起對65歲長者，連續發3天春節慰問金，每人2千元，今年共有4700多名長者領取，人數比去年多，長輩今拿到紅包都笑呵呵。
芬園鄉15個村今天開始陸陸續續在各個活動中心或者村辦開始發放春節慰問金，每天5個村進行作業，公所也指出，若未收到通知單只要滿65歲的長輩持身分證及印章即可領取。
芬園鄉長林世明說，過去芬園公所都有發春節慰問金，但剛上任第一年因前手未編列經費，以至於發不出來，為了不讓鄉親失望，去年開始延續過去作法編足經費發春節慰問金，今年有代表會支持下也繼續順利發放。
林世明表示，芬園屬於偏遠鄉鎮，人口老化嚴重，許多家庭經濟狀況不佳，需要更多資源支持，今年預計需發出900多萬元春節慰問金，對公所來證來說雖是不小數字，但考量鄉親的需求，仍持續發放。
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