彩虹爺爺持續創作 彩虹眷村補漆加固好過年

台中市政府與「彩虹爺爺」黃永阜在過年前攜手在彩虹村加固補漆，不斷創作希望透過亮麗耀眼的吉祥彩繪，迎接新年走春的民眾「虹運當頭」!

市政府文化局針對彩虹村進行地基監測、房舍加固及漏水改善，去年市府委託專業團隊進行地基檢測時，發現有零星地下孔隙及屋舍滲水情況。

農曆年前，文化局加強改善地基孔隙處，作精準的範圍開挖，再以低壓灌漿方式重新填補，加強房舍結構安全，讓地面承載更穩固，確保民眾參觀彩虹村的安全。

台中彩虹村是國際知名的景點，彩虹爺爺堅持不斷地創作出色彩斑斕又逗趣討喜的彩繪，不但可以拍美照外，也期盼在新的一年可以討個「虹運當頭」的好吉兆。