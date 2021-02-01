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彩虹爺爺持續創作 彩虹眷村補漆加固好過年

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
彩虹爺爺黃永阜持續創作，作品吸引人潮，是打卡熱點。圖／文化局提供
彩虹爺爺黃永阜持續創作，作品吸引人潮，是打卡熱點。圖／文化局提供

台中市政府與「彩虹爺爺」黃永阜在過年前攜手在彩虹村加固補漆，不斷創作希望透過亮麗耀眼的吉祥彩繪，迎接新年走春的民眾「虹運當頭」!

市政府文化局針對彩虹村進行地基監測、房舍加固及漏水改善，去年市府委託專業團隊進行地基檢測時，發現有零星地下孔隙及屋舍滲水情況。

農曆年前，文化局加強改善地基孔隙處，作精準的範圍開挖，再以低壓灌漿方式重新填補，加強房舍結構安全，讓地面承載更穩固，確保民眾參觀彩虹村的安全。

台中彩虹村是國際知名的景點，彩虹爺爺堅持不斷地創作出色彩斑斕又逗趣討喜的彩繪，不但可以拍美照外，也期盼在新的一年可以討個「虹運當頭」的好吉兆。

文化局長張大春表示，去年文化局委託專業團隊以透地雷達檢測及專家判讀，彩虹村地基並沒有大範圍疏鬆的情形，發現局部區域有孔隙，這次是針對地基孔隙部分精準切割開挖地面，並重新填補，等地面乾燥後，再請彩虹爺爺上漆補繪新的圖樣，趕在農曆年前完成。

彩虹爺爺黃永阜持續創作，作品吸引人潮，是打卡熱點。圖／文化局提供
彩虹爺爺黃永阜持續創作，作品吸引人潮，是打卡熱點。圖／文化局提供
彩虹爺爺黃永阜持續創作，用色對比強烈呈現溫暖童趣。圖／文化局提供
彩虹爺爺黃永阜持續創作，用色對比強烈呈現溫暖童趣。圖／文化局提供

文化局 漏水 張大春

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