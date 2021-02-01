霧茫茫！彰化市今全台空品最差 預估2月3日才改善

環保署今天上午9點針對台中市、彰化縣發布空氣品質不良警報，包括沙鹿及彰化地區AQI都大於150，其中彰化測站測得154，為今天全台空氣品質最差地區。彰化縣府環保局指出，紅色警示區域對所有族群都不健康，建議減少戶外活動，外出建議搭大眾乘交通工具，並戴口罩。

彰化市測站今天清晨已測得空氣品質不良，但彰化體育場仍有許多跑者運動，一出門才發現一片霧茫茫，趕緊互相通知考慮一下再出門，直到上午9點半左右AQI數值仍達155。

彰化縣府環保局空品科長尤鴻昌說，主要是區域性空氣擴散不佳，導致前一天汙染物累積，目前彰化屬於低風速，每秒風速移動連1米都不到，環保署預估要到2月3日以後才會改善。

尤鴻昌也說，各縣市近年對於空品汙染源都嚴加控管，與前幾年相比，現在空品不良大都是區域性顯現，不至於整個西半部都紅成一片，但冬天向來大氣擴散條件不佳，恐怕到3月之後才會改善。

彰化環保局將通知空品測站的周邊區域，鄉鎮市粒狀污染物排放量前20大營建工地加強工區內裸露地灑水、物料堆置加強覆蓋，工區出入口及其周界進行洗掃街等防制措施。至少每4小時進行灑水或洗掃1次，並針對測站涵蓋範圍內營建工程進行現地查核。