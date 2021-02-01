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清境小瑞士夢幻打造 超巨大OPEN小將植物迷宮

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉清境小瑞士花園打造超巨大的OPEN小將和LOCK小醬植物迷宮。圖／清境小瑞士花園提供
南投縣仁愛鄉清境小瑞士花園打造超巨大的OPEN小將和LOCK小醬植物迷宮。圖／清境小瑞士花園提供

南投縣仁愛鄉清境農場是國內知名景點，為帶給民眾全新旅遊體驗，當地小瑞士花園夢幻打造OPEN小將和LOCK小醬為造型的超巨大植物迷宮，並以OPEN家族彩繪園區或擺設大型公仔等設計呈現「OPEN!小瑞士花園」，5日將開幕亮相。

清境農場指出，清境小瑞士花園因有如瑞士花園般風貌而得名，以歐洲童話故事為主軸規劃歐風花園、親水鏡湖、水中舞台、星光草坪，湖畔臥櫻等區塊，但業者今年重新改造以「OPEN!小瑞士花園」全新風貌呈現。

而「OPEN!小瑞士花園」園區設計以知名人氣OPEN!家族搭配歐式風格主題，除園區內擺設大型公仔，從入口處的彩繪階梯，甚至連人孔蓋等能看到其可愛蹤跡，還有以OPEN小將和LOCK小醬為造型的超巨大植物迷宮。

小瑞士花園表示，以OPEN小將和LOCK小醬為造型的超巨大植物迷宮，是2021年全新風貌見客的最大亮點，是園方特別打造的夢幻設施，同時將迷宮設計以3D立體彩繪畫上入園處階梯，並設有樂園專屬紀念章，適合大小朋友共同參與探索。

「OPEN!小瑞士花園」及巨大植物迷宮預計2月5日正式開幕，而為慶祝該園區開幕，即日起推出3款紀念套票，並搭配清境版OPEN小將限定商品，透過OPEN POINT APP或至7-ELEVEN門市ibon預購紀念套票，屆時將能輕鬆入園免排隊。

另，清境農場為慶祝60周年慶迎牛年推出限量新春福袋，場方表示，2月10日至16日將推出999元新春福袋，有機會拿到雙人房、四人房住宿券，限量100組，售完為止，民眾可把握新春假期，或是趁著寒假帶家人上山賞花遊玩。

瑞士 清境

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