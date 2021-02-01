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奇特！南投人瘋賞梅 竟是揪團上警局、跑醫院

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影

今年元旦幾波寒流接力襲台，加上水氣充足，南投縣各地梅花盛開，位在南投市區的縣警局旁廣場，以及台中榮總埔里分院院區也因栽種成片梅樹，也因此出現迷人雪白「梅」景，當地人因此揪團上警局、跑醫院，形成奇特有趣的賞梅現象。

南投縣警局指出，該局在921地震後易地重建，當時就在警局廣場種植約50棵梅樹，隨時間流逝成長，幾乎每年冬天都會開花，但因市區海拔比較低，因此花期通常比山區慢，大多要等到元月中旬過後才會開，而今年因夠冷，花況特別好。

警方表示，這陣子警局旁廣場的梅樹盛放，已經進入梅綻高峰期，風來時不僅能聞到淡淡梅花香，還能看到「梅花雪」，最近很多民眾衝著梅花上警局，而為確保防疫，須在警局門口管制站量體溫、戴口罩，且完成實名制登記就能進入賞梅。

而瘋賞梅的奇特現象，在埔里也有類似狀況，但地點從上警局換成跑醫院；台中榮總埔里分院的院區也有數十棵樹齡近20年的梅樹，因近期開始盛放，不僅當地民眾，連院內行動不便的長照住民也能在護師或看護協助下，坐輪椅就近賞梅。

台中榮總埔里分院則表示，國內疫情嚴峻，院方也強化防疫措施，針對入院實施人員管制，但梅樹區是在戶外院區，所以並未特別限制民眾進入賞花，想要賞梅的民眾能夠自由遊賞，但也提醒，賞梅時還是要戴好口罩，並保持安全社交距離。

另為鼓勵民眾為醫護人員打氣，該院舉辦「埔榮賞梅趣」拍照打卡抽獎活動，民眾只要到「台中榮總埔里分院粉絲頁」按讚，並在「埔榮賞梅趣」貼文下方張貼院區梅照或自攝他地美景，並留言幫醫護加油打氣，就有機會獲得限量精美禮品。

南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
不少民眾揪團到南投縣警局賞梅，小朋友低頭撿拾梅花花瓣。記者賴香珊／攝影
不少民眾揪團到南投縣警局賞梅，小朋友低頭撿拾梅花花瓣。記者賴香珊／攝影
台中榮總埔里分院戶外院區的梅樹盛開，附近民眾及院友能就近賞梅。圖／台中榮總埔里分院提供
台中榮總埔里分院戶外院區的梅樹盛開，附近民眾及院友能就近賞梅。圖／台中榮總埔里分院提供
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影
南投縣警局廣場梅樹盛開，近期不少民眾揪團上警局賞梅。記者賴香珊／攝影

賞梅 台中榮總 埔里

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