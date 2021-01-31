員林市首度辦春節燈會 街區開始布置試燈

彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，員林市區各宮廟也會配合佈置，最近在福寧宮媽祖廟等各街區都開始佈置燈區，夜晚點亮試燈，已有民眾開始打卡。

不過為因應疫情，原本除夕點燈也改到大年初一晚間點燈，美食攤位和表演節目均取消，大年初一點燈與元宵節兩晚活動將採實名制並管制參加人數，二晚仍會各發放500個金牛小提燈，活動也會視疫情狀況滾動式調整。

今年主燈區在員林公園，燈會以金牛主軸設計，將搭配10座富涵員林意象的副燈，除了主燈區外，還有客家花布燈區、光影燈區等，除了福寧宮、興賢書院等各宮廟也參與燈會佈置。