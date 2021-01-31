快訊

10多萬劑輝瑞疫苗4日將抵台 桃園醫護優先施打

員林市首度辦春節燈會 街區開始布置試燈

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，最近在福寧宮媽祖廟等各街區都開始佈置燈區，學生彩繪的燈籠也掛上光明街。圖／賴義乾提供
彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，最近在福寧宮媽祖廟等各街區都開始佈置燈區，學生彩繪的燈籠也掛上光明街。圖／賴義乾提供

彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，員林市區各宮廟也會配合佈置，最近在福寧宮媽祖廟等各街區都開始佈置燈區，夜晚點亮試燈，已有民眾開始打卡。

不過為因應疫情，原本除夕點燈也改到大年初一晚間點燈，美食攤位和表演節目均取消，大年初一點燈與元宵節兩晚活動將採實名制並管制參加人數，二晚仍會各發放500個金牛小提燈，活動也會視疫情狀況滾動式調整。

今年主燈區在員林公園，燈會以金牛主軸設計，將搭配10座富涵員林意象的副燈，除了主燈區外，還有客家花布燈區、光影燈區等，除了福寧宮、興賢書院等各宮廟也參與燈會佈置。

從員林車站到員林公園及光明街等路段也將布置7500個彩繪燈籠及客家花燈，其中有各國中小高中學生4千多人彩繪燈籠，最近員林公園、福寧宮、光明街燈區都已開始佈置，美麗的燈景一一上場。

彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，最近市區也開始佈置燈區，員林公園對面市代會前的小矮人主題燈則從耶誕一直亮到現在，相當可愛。 圖／賴義乾提供
彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，最近市區也開始佈置燈區，員林公園對面市代會前的小矮人主題燈則從耶誕一直亮到現在，相當可愛。 圖／賴義乾提供
彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，最近在福寧宮媽祖廟等各街區都開始佈置燈區，夜晚點亮試燈，已有民眾開始打卡拍照。圖／賴義乾提供
彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，最近在福寧宮媽祖廟等各街區都開始佈置燈區，夜晚點亮試燈，已有民眾開始打卡拍照。圖／賴義乾提供

燈會 疫情 元宵節

延伸閱讀

波斯菊落羽松相映成趣 員林市南區公園成打卡熱點

人臉辨識搭機成真！ 松機最快春節後、桃機10月試辦

春節免煩惱垃圾無處丟 台中市環保局清運時程表看這裡

桃園春節返鄉出遊熱點避塞車 警局疏導取締路線出爐

相關新聞

波斯菊落羽松相映成趣 員林市南區公園成打卡熱點

彰化縣員林市南區公園旁一大片波斯菊正盛開，更與一旁落羽松相互輝映，最近已成為員林打卡熱門點，原來是員林公所協調地主無償提...

南投鹿茸開發保健食品、養生料理 搶攻年節市場

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，全鄉靠著養鹿產業年營收達2億元，近年開發鹿茸周邊保健食品，為符合年輕人口味創新型...

雕塑藝術家陳定鴻個展 作品義賣捐癌症希望基金會

「樂翻天-陳定鴻當代雕塑個展」今在台中市中友百貨公司A棟12樓的時尚藝廊舉辦開幕茶會，展期至3月15日。陳定鴻同時提供作...

台中行善團辦桌改為送年菜 還要擴大愛心據點

因疫情考量，台中行善團今年宴請弱勢的辦桌餐會昨已取消，同時結合多家企業和房仲業者改為送出200份的冷凍年菜禮盒，期望能讓...

影／玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

玉山塔塔加園區前年發現台灣黑熊翻垃圾桶覓食，玉管處與屏科大合作調查，去年9月架設自動相機和陷阱監測，3個月內拍到熊出沒，...

地震防災教育兼旅遊 南投九份二山將推體驗遊程

南投縣國姓鄉九份二山在921地震釀災後規劃為國家地震紀念地，為讓國人認識其特殊地震景觀，並發展農村特色，農委會水土保持局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。