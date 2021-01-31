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波斯菊落羽松相映成趣 員林市南區公園成打卡熱點

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市南區公園旁一大片波斯菊正盛開，更與一旁落羽松相互輝映，最近已成為員林打卡熱門點，原來是員林公所協調地主無償提供土地，由公所補貼種子，種下1.4公頃的波斯菊花海，打造冬季景觀花田，花期將持續到農曆新年。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市南區公園旁一大片波斯菊正盛開，更與一旁落羽松相互輝映，最近已成為員林打卡熱門點，原來是員林公所協調地主無償提供土地，由公所補貼種子，種下1.4公頃的波斯菊花海，打造冬季景觀花田，花期將持續到農曆新年。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市南區公園旁一大片波斯菊正盛開，更與一旁落羽松相互輝映，最近已成為員林打卡熱門點，原來是員林公所協調地主無償提供土地，由公所補貼種子，種下1.4公頃的波斯菊花海，打造冬季景觀花田，花期將持續到農曆新年。

員林市長游振雄今天到大明里社區活動中心參加春聯揮毫活動，也與民眾開心持手寫春聯到花海合影，他說，疫情讓大家情緒緊繃，希望花海能讓大家走出戶外提升免疫，一掃疫情的苦悶，春節期間市公所也規劃燈會活動，歡迎大家過年期間來員林走春，白天賞花海，晚上看花燈。

以往南區公園旁的農田在農曆年前會市公所承租，種植蜀葵花苗，到每年3至4月上萬株萬紫千紅的蜀葵花登場，今年蜀葵花海移至西區公園周邊栽種，市公所也為結合南區公園工程完工，改種波斯菊，目前鄰近落羽松樹林將近0.6公頃的波斯菊花海已盛開，另一區鄰近南區公園、面積約0.8公頃的黃波斯菊花海開花約5成，預估花期可延續至農曆春節。

員林市長游振雄今天到大明里社區活動中心參加春聯揮毫活動，也與民眾開心持手寫春聯到花海合影，他說，疫情讓大家情緒緊繃，希望花海能讓大家走出戶外提升免疫，一掃疫情的苦悶。圖／員林市公所提供
員林市長游振雄今天到大明里社區活動中心參加春聯揮毫活動，也與民眾開心持手寫春聯到花海合影，他說，疫情讓大家情緒緊繃，希望花海能讓大家走出戶外提升免疫，一掃疫情的苦悶。圖／員林市公所提供

落羽松 花田

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