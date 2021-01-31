聽新聞
test
0:00 / 0:00
波斯菊落羽松相映成趣 員林市南區公園成打卡熱點
彰化縣員林市南區公園旁一大片波斯菊正盛開，更與一旁落羽松相互輝映，最近已成為員林打卡熱門點，原來是員林公所協調地主無償提供土地，由公所補貼種子，種下1.4公頃的波斯菊花海，打造冬季景觀花田，花期將持續到農曆新年。
員林市長游振雄今天到大明里社區活動中心參加春聯揮毫活動，也與民眾開心持手寫春聯到花海合影，他說，疫情讓大家情緒緊繃，希望花海能讓大家走出戶外提升免疫，一掃疫情的苦悶，春節期間市公所也規劃燈會活動，歡迎大家過年期間來員林走春，白天賞花海，晚上看花燈。
以往南區公園旁的農田在農曆年前會市公所承租，種植蜀葵花苗，到每年3至4月上萬株萬紫千紅的蜀葵花登場，今年蜀葵花海移至西區公園周邊栽種，市公所也為結合南區公園工程完工，改種波斯菊，目前鄰近落羽松樹林將近0.6公頃的波斯菊花海已盛開，另一區鄰近南區公園、面積約0.8公頃的黃波斯菊花海開花約5成，預估花期可延續至農曆春節。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言