波斯菊落羽松相映成趣 員林市南區公園成打卡熱點

彰化縣員林市南區公園旁一大片波斯菊正盛開，更與一旁落羽松相互輝映，最近已成為員林打卡熱門點，原來是員林公所協調地主無償提供土地，由公所補貼種子，種下1.4公頃的波斯菊花海，打造冬季景觀花田，花期將持續到農曆新年。

員林市長游振雄今天到大明里社區活動中心參加春聯揮毫活動，也與民眾開心持手寫春聯到花海合影，他說，疫情讓大家情緒緊繃，希望花海能讓大家走出戶外提升免疫，一掃疫情的苦悶，春節期間市公所也規劃燈會活動，歡迎大家過年期間來員林走春，白天賞花海，晚上看花燈。