北斗咖啡飄香 香菜咖啡香蕉蛋糕各有特色

彰化縣北斗鎮偑巷咖啡利用在地香菜研發出風味獨特的香菜咖啡，「與咖啡」則是到澳洲取經的返鄉青年帶回異國風味甜點回台灣落地生根，彰化縣長王惠美說，農曆春節連假快到了，歡迎大家到彰化走訪這些風情小店，體驗在地人文好風情。

王惠美最近參訪北斗鎮偑巷咖啡和「與咖啡」，王惠美說，北斗除了有奠安宮媽祖廟，還有北斗肉圓、肉乾、香菜等聞名，偑巷咖啡業者莊浚勝更利用北斗特產香菜研發出「香菜咖啡」，連電視節目都聞香而來。

「與咖啡」業者Alex和Cindy因喜歡咖啡和甜點到澳洲打工，學習當地甜點製作及沖泡咖啡的手法，回到台灣後也向員林右舍咖啡的阿雅老師學習後，修繕了老屋開起咖啡店，招牌甜點香蕉蛋糕就是在澳洲學到的風味甜點。

與咖啡店長Alex說，當初會回家鄉開咖啡店主要是對家鄉有感情，希望能夠就近照顧父母，也期望咖啡能夠走入大家的日常生活。