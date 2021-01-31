北斗咖啡飄香 香菜咖啡香蕉蛋糕各有特色

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
北斗「與咖啡」的招牌甜點香蕉蛋糕就是店長在澳洲學到的風味甜點。圖／彰化縣政府提供
北斗「與咖啡」的招牌甜點香蕉蛋糕就是店長在澳洲學到的風味甜點。圖／彰化縣政府提供

彰化縣北斗鎮偑巷咖啡利用在地香菜研發出風味獨特的香菜咖啡，「與咖啡」則是到澳洲取經的返鄉青年帶回異國風味甜點回台灣落地生根，彰化縣長王惠美說，農曆春節連假快到了，歡迎大家到彰化走訪這些風情小店，體驗在地人文好風情。

王惠美最近參訪北斗鎮偑巷咖啡和「與咖啡」，王惠美說，北斗除了有奠安宮媽祖廟，還有北斗肉圓、肉乾、香菜等聞名，偑巷咖啡業者莊浚勝更利用北斗特產香菜研發出「香菜咖啡」，連電視節目都聞香而來。

「與咖啡」業者Alex和Cindy因喜歡咖啡和甜點到澳洲打工，學習當地甜點製作及沖泡咖啡的手法，回到台灣後也向員林右舍咖啡的阿雅老師學習後，修繕了老屋開起咖啡店，招牌甜點香蕉蛋糕就是在澳洲學到的風味甜點。

與咖啡店長Alex說，當初會回家鄉開咖啡店主要是對家鄉有感情，希望能夠就近照顧父母，也期望咖啡能夠走入大家的日常生活。

縣府推動青年返鄉創業，王惠美說，北斗還有許多有歷史特色的老房子，縣府也希望結合老屋活化和青年創業，希望大家有空可以到北斗吃肉圓，走走這些特色小店，也為這些用心的經營者打氣。

彰化縣長王惠美最近走訪北斗「與咖啡」，業者到澳洲打工，學習當地甜點製作及沖泡咖啡的手法，回北斗後修繕老屋開起咖啡店。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美最近走訪北斗「與咖啡」，業者到澳洲打工，學習當地甜點製作及沖泡咖啡的手法，回北斗後修繕老屋開起咖啡店。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右二）最近走訪北斗鎮偑巷咖啡，業者用在地香菜研發出風味獨特的香菜咖啡，極具特色。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右二）最近走訪北斗鎮偑巷咖啡，業者用在地香菜研發出風味獨特的香菜咖啡，極具特色。圖／彰化縣政府提供

咖啡 甜點 王惠美

延伸閱讀

爌肉店長「阿美師」出擊！北上行銷彰化優鮮產品

相關新聞

南投鹿茸開發保健食品、養生料理 搶攻年節市場

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，全鄉靠著養鹿產業年營收達2億元，近年開發鹿茸周邊保健食品，為符合年輕人口味創新型...

雕塑藝術家陳定鴻個展 作品義賣捐癌症希望基金會

「樂翻天-陳定鴻當代雕塑個展」今在台中市中友百貨公司A棟12樓的時尚藝廊舉辦開幕茶會，展期至3月15日。陳定鴻同時提供作...

台中行善團辦桌改為送年菜 還要擴大愛心據點

因疫情考量，台中行善團今年宴請弱勢的辦桌餐會昨已取消，同時結合多家企業和房仲業者改為送出200份的冷凍年菜禮盒，期望能讓...

影／玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

玉山塔塔加園區前年發現台灣黑熊翻垃圾桶覓食，玉管處與屏科大合作調查，去年9月架設自動相機和陷阱監測，3個月內拍到熊出沒，...

地震防災教育兼旅遊 南投九份二山將推體驗遊程

南投縣國姓鄉九份二山在921地震釀災後規劃為國家地震紀念地，為讓國人認識其特殊地震景觀，並發展農村特色，農委會水土保持局...

彰化縣稽查年節食品有5件農藥殘留不合格 均已下架查處

春節腳步近了，彰化縣生局近日派員稽查各類年節食材及產品共113件，檢驗結果有5件不合格，包括大白菜2件及茼蒿、金棗、蜜絲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。