影／你的廢物是我的寶物 清水岩首次免廢市集成功

彰化縣清水岩生態文化創意產業協會為推動「減廢新生活運動」，今天下午首度在清水岩寺舉辦「免廢市集」，吸引上百攤攤主前來分享，會後還頻頻詢問下次何時再辦？協會專案經理梁秀琴說，由於反應非常熱烈，協會未來將不定期再舉辦。

清水岩生態文化創意產業協會總幹事陳慶福說，年前大掃除，會發現家裡有很多物品早已沒在使用，希望大家不要浪費，可以把自己不需要的東西拿來給有需要的人，也能讓資源再活化。

梁秀琴說，今天許多攤主帶來的東西都讓人很驚喜，有數千元還很新的好包，數千元只穿過1、2次的鞋子，還有許多全新的物品，有人拿到一個近全新的泡腳機都覺得好開心。

攤主林先生拿了4箱書和衣服來分享，因為小孩大了也用不上，衣服還很新，書也很好，希望有緣人拿去用，減少浪費，還有以前去參加音樂會珍藏的蕯克斯風CD也都拿出來分享，帶來的東西送了至少一半出去。

還有人送出登山背包、登山用具、行李袋等，還感謝主辦單位用心，讓他的東西找到新主人。也有攤主從嘉義、台中來參加，一名台中王先生還帶了煮具，煮柴燒老茶奉茶，也有音樂人現場演奏，相當溫馨。