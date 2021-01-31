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影／你的廢物是我的寶物 清水岩首次免廢市集成功

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣清水岩生態文化創意產業協會為推動「減廢新生活運動」，今天下午首度在清水岩寺舉辦「免廢市集」，吸引上百攤攤主前來分享，相當熱烈與溫馨。記者林宛諭／攝影
彰化縣清水岩生態文化創意產業協會為推動「減廢新生活運動」，今天下午首度在清水岩寺舉辦「免廢市集」，吸引上百攤攤主前來分享，相當熱烈與溫馨。記者林宛諭／攝影

彰化縣清水岩生態文化創意產業協會為推動「減廢新生活運動」，今天下午首度在清水岩寺舉辦「免廢市集」，吸引上百攤攤主前來分享，會後還頻頻詢問下次何時再辦？協會專案經理梁秀琴說，由於反應非常熱烈，協會未來將不定期再舉辦。

清水岩生態文化創意產業協會總幹事陳慶福說，年前大掃除，會發現家裡有很多物品早已沒在使用，希望大家不要浪費，可以把自己不需要的東西拿來給有需要的人，也能讓資源再活化。

梁秀琴說，今天許多攤主帶來的東西都讓人很驚喜，有數千元還很新的好包，數千元只穿過1、2次的鞋子，還有許多全新的物品，有人拿到一個近全新的泡腳機都覺得好開心。

攤主林先生拿了4箱書和衣服來分享，因為小孩大了也用不上，衣服還很新，書也很好，希望有緣人拿去用，減少浪費，還有以前去參加音樂會珍藏的蕯克斯風CD也都拿出來分享，帶來的東西送了至少一半出去。

還有人送出登山背包、登山用具、行李袋等，還感謝主辦單位用心，讓他的東西找到新主人。也有攤主從嘉義、台中來參加，一名台中王先生還帶了煮具，煮柴燒老茶奉茶，也有音樂人現場演奏，相當溫馨。

梁秀琴自己拿出只穿過一次的數千元氣墊鞋，也被有緣人開心拿走，她自己拿了三個看似破舊的鍋子和碟子，但她覺得很有古味，現在看不到這個了，所以別人的廢物也許就是另一人的寶物，未來協會會再舉辦相關活動，鼓勵大家不浪費物資，也能減少不必要的消費與浪費。

台中王先生還帶了煮具，煮柴燒老茶奉茶，相當溫馨。圖／清水岩生態文化創意產業協會提供
台中王先生還帶了煮具，煮柴燒老茶奉茶，相當溫馨。圖／清水岩生態文化創意產業協會提供
彰化縣清水岩生態文化創意產業協會為推動「減廢新生活運動」，今天下午首度在清水岩寺舉辦「免廢市集」，吸引上百攤攤主前來分享，相當熱烈與溫馨。記者林宛諭／攝影
彰化縣清水岩生態文化創意產業協會為推動「減廢新生活運動」，今天下午首度在清水岩寺舉辦「免廢市集」，吸引上百攤攤主前來分享，相當熱烈與溫馨。記者林宛諭／攝影

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