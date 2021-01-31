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國防部首公布美軍機動態 偵察機現蹤周邊空域

春節免煩惱垃圾無處丟 中市環保局清運時程表看這裡

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局春節期間垃圾清運不打烊。圖／台中市環保局提供
台中市環保局春節期間垃圾清運不打烊。圖／台中市環保局提供

台中市政府環保局在春節期間清運垃圾不打烊，各區清潔隊大年初一(2/12日)初二(13日)持續提供「定時定點」垃圾收運服務，初三(14日）休息日，初四(15日)恢復正常垃圾收運。

環保局長陳宏益表示，初一、初二全市共有671處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘。

他提醒春節假期收運時間與平常日不同，民眾可至環保局網站查詢國定假日垃圾收運定時定點狀況( https://bit.ly/2JqkxJf )，或至Google Play、App Store免費下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收垃圾收運消息。

環保局呼籲，防疫期間，民眾倒垃圾時請保持社交安全距離，並做好防疫措施，倒完垃圾記得洗手，尤其是使用後的口罩請對折妥善包好丟入垃圾桶，若隨意亂丟口罩最高可罰6000元。

如有垃圾收運相關問題，可撥打1999或各區清潔隊電話詢問(電話查詢網址：https://bit.ly/2r3wWLN )。

台中市環保局春節期間垃圾清運時程表。圖／台中市環保局提供
台中市環保局春節期間垃圾清運時程表。圖／台中市環保局提供

口罩 春節 國定假日

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