南投鹿茸開發保健食品、養生料理 搶攻年節市場

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，全鄉靠著養鹿產業年營收達2億元，近年開發鹿茸周邊保健食品，為符合年輕人口味創新型態；另有鹿農將鹿茸入菜研發出養生鹿茸蛋、鹿茸酒香腸和雞湯等，並推出限量禮盒，搶攻年節市場。

中華民國鹿產品運銷合作社指出，全台水鹿養殖1萬6千餘頭，其中國姓豢養頭數占逾3成，是國內鹿茸主要產區，而每年春末夏初是鹿茸成熟季，不少消費者會到產地選購生鮮或乾燥鹿茸供藥用或泡酒，該社也透過產學合作製成保健食品。

該社主席林成璋說，養鹿戶為照養鹿隻全年無休，但鹿茸產季僅3至6月，為增加其非產季收益，並提高台灣鹿農經濟價值，近年與醫藥工業技術發展中心合作開發水鹿茸膠囊、龜鹿茸益飲等保健食品，為開拓年輕客群去年更創新口味型態。

藥技中心天然藥物研發處副處長邱錫臨說，以現今的萃取加工技術將鹿茸製成保健食品不難，但因著重中藥性，消費者多在中老年族群，為打入年輕族群，創新型態添加梅醋、紅棗等製成鹿茸機能性果凍、鹿茸大棗飲，口味酸甜更迎合大眾。

此外，也有鹿農將鹿茸運用到料理上，並鎖定春節商機推出禮盒，張世養鹿場張淑珍說，早期交通不發達，因此會招待遠道而來採買鹿茸的顧客品嘗私房料理，難免也會有消費者詢問想買，就改良研發出鹿茸蛋、香腸、養生雞湯等鹿茸料理。