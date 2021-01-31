雕塑藝術家陳定鴻個展 作品義賣捐癌症希望基金會

「樂翻天-陳定鴻當代雕塑個展」今在台中市中友百貨公司A棟12樓的時尚藝廊舉辦開幕茶會，展期至3月15日。陳定鴻同時提供作品「年年有餘」義賣，所得將全數捐贈給「財團法人癌症希望基金會」。

中友百貨公司指出，陳定鴻學習雕塑到創作40年，從寫實到抽象，營造出個人的特色與獨特性，作品並被台中市政府、印度萬豪酒店、南開技術學院等機構收藏；台中市文化局副局長曾能汀今亦前往祝賀。

陳定鴻說，他有感於雕塑何必只是裸女等學院派既成的印象，因此2012年把創作方向改變，加入了童趣、動物和年節喜慶等題材和元素，作品也展現不同的面貌。

這次展出作品有23件，其中像是年年有餘、狗來富都是2012年以後的作品，一方面展現出爛漫的場景，一方面也祝福大家吉祥富貴；「弦月好眠」是小朋友枕在月亮上開心的模樣。

另如作品「挽」和「少女情懷」則是2012年之前的作品，它將生命中的情與愛形塑於人體中，並運用體態的變化、曲線的變動，詮釋不同層次的情感。