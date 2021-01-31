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玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

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影／玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
玉管處去年9月玉山塔塔加地區設自動攝影機，同年12月8日拍到1大2小的黑熊母子檔。圖／玉管處提供
玉管處去年9月玉山塔塔加地區設自動攝影機，同年12月8日拍到1大2小的黑熊母子檔。圖／玉管處提供

玉山塔塔加園區前年發現台灣黑熊翻垃圾桶覓食，玉管處與屏科大合作調查，去年9月架設自動相機和陷阱監測，3個月內拍到熊出沒，甚至有母子檔，並成功繫放1公熊，推估至少6隻，但熊隻為既有族群或季節性遷徙，仍待研究確認。

玉管處指出，該處20年前就已進行台灣黑熊調查，推估玉山園區內黑熊族群逾百隻，約占全台3成至5成之間，並透過繫放追蹤觀察到黑熊會從台灣東部，越過中央山脈移動到西部，屬季節性遷徙，但近年卻頻繁在西部園區現熊蹤出沒。

近5年來，西部園區像在塔塔加遊憩區鹿林小屋、排雲山莊、楠梓仙溪保育研究站等，從登山口到玉山沿線一帶，其實都有台灣黑熊出沒蹤跡，甚至遭到熊隻入侵，不僅翻找垃圾桶覓食，甚至爬窗進屋找食物，就當時來說很罕見。

為了解其活動分布進行調查，玉管處去年9至10月間在塔塔加地區架設自動相機和陷阱進行捕捉繫放，該處保育研究課表示，去年12月4日、8日分別在楠梓仙溪塔塔加段拍到夜間公熊，以及1大2小的黑熊母子檔，並成功繫放1頭公熊。

而根據這3個月時間拍攝到的熊蹤，估算至少有6頭黑熊，甚至還有母熊帶小熊的家族出沒，能窺見黑熊族群在玉山園區生態穩定，但因黑熊移動範圍很廣，1天能走逾30公里，因此西部園區黑熊是既有族群，或季節性遷徙仍待研究確認。

玉管處也提醒，黑熊出沒西部園區通報紀錄增多，山友遇熊機率恐提高，若遇到應面對黑熊安靜後退離去；而為守護高山生態，請配合「垃圾不落地」自行將垃圾帶下山，若需丟置，塔塔加管理站門口有設置防止動物翻找的友善環境垃圾桶。

玉管處去年9月玉山塔塔加地區設自動攝影機，同年12月4日拍到1頭公的台灣黑熊。圖／玉管處提供
玉管處去年9月玉山塔塔加地區設自動攝影機，同年12月4日拍到1頭公的台灣黑熊。圖／玉管處提供

台灣黑熊 玉山

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