快訊

案908到過九份老街阿妹茶樓 新北市大動作消毒

玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震防災教育兼旅遊 南投九份二山將推體驗遊程

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，農委會水保局培訓居民成導覽員擬規劃體驗遊程。圖／水保局南投分局提供
為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，農委會水保局培訓居民成導覽員擬規劃體驗遊程。圖／水保局南投分局提供

南投縣國姓鄉九份二山在921地震釀災後規劃為國家地震紀念地，為讓國人認識其特殊地震景觀，並發展農村特色，農委會水土保持局投入輔導社區規劃體驗遊程，並以水鹿產業及當地農特產開發風味餐，也提高地震園區與在地社區連結性。

水保局南投分局指出，九份二山在21年前因921地震釀災，該局為此規劃為國家地震紀念地，不僅積極復育，更持續建設智慧防災監測系統和水土保持工程，透過保育治理技術維護該山區安全，也成為國內重要的地震防災環境教育場域。

而九份二山除是地震園區外，同時也是國姓鄉當地私房秘境景點，因此為了提高該地震園區與在地社區觀光連結性，鎖定在地南港社區特有的水鹿產業及農村特色，輔導發展規劃農村體驗遊程，並透過導覽推廣防災環境教育和農村特色風貌。

水保局南投分局長陳榮俊說，為讓社區居民能向遊客解說地震園區相關設施和內容，陸續透過防災設施、生態教育及場域解說人員訓練課程，培訓並引導在地導覽員瞭解園區內防災工程、生態教育及土石流防災監測設施，進而能進行解說。

此外，更將南港社區主要經濟特產「鹿茸」和薑黃、咖啡、鳳梨、筍子、青梅等農產結合入菜，設計成極富在地特色的風味餐，做為學員進行社區特色解說及風味餐體驗的亮點餐食，同時也為地震園區及社區體驗遊程加分。

水保局南投分局表示，透過政府與地方齊力聯手整合社區資源，並借重居民對在地鄉土民情的熟識進行園區和社區解說，後續體驗遊程與社區共同發想研擬後將擇期推出，以推廣當地社區及地震園區特色，也行銷農特產，帶動地方觀光經濟。

為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，水保局以國姓水鹿產業及農特產開發風味餐。圖／水保局南投分局提供
為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，水保局以國姓水鹿產業及農特產開發風味餐。圖／水保局南投分局提供
為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，水保局培訓居民成導覽員擬規劃體驗遊程。圖／水保局南投分局提供
為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，水保局培訓居民成導覽員擬規劃體驗遊程。圖／水保局南投分局提供
為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，水保局以國姓水鹿產業及農特產開發風味餐。圖／水保局南投分局提供
為提高九份二山國家地震紀念地與社區連結，水保局以國姓水鹿產業及農特產開發風味餐。圖／水保局南投分局提供

延伸閱讀

新北賣新店行政園區2房共17戶 2房29坪逼近2千萬

寒流南投弱勢家庭難過 民眾熱心捐贈110床厚棉被

水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台

消防署指導基隆特種搜救隊 「真槍實彈」地震災害搶救

相關新聞

影／玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

玉山塔塔加園區前年發現台灣黑熊翻垃圾桶覓食，玉管處與屏科大合作調查，去年9月架設自動相機和陷阱監測，3個月內拍到熊出沒，...

台中行善團辦桌改為送年菜 還要擴大愛心據點

因疫情考量，台中行善團今年宴請弱勢的辦桌餐會昨已取消，同時結合多家企業和房仲業者改為送出200份的冷凍年菜禮盒，期望能讓...

地震防災教育兼旅遊 南投九份二山將推體驗遊程

南投縣國姓鄉九份二山在921地震釀災後規劃為國家地震紀念地，為讓國人認識其特殊地震景觀，並發展農村特色，農委會水土保持局...

彰化縣稽查年節食品有5件農藥殘留不合格 均已下架查處

春節腳步近了，彰化縣生局近日派員稽查各類年節食材及產品共113件，檢驗結果有5件不合格，包括大白菜2件及茼蒿、金棗、蜜絲...

中市府提升熱門景點防疫整備 將迎接春節旅遊人潮

國內新冠肺炎疫情趨於嚴峻，台中市政府觀光旅遊局啟動熱門景點即時影像服務，也動員走訪台中27個主要觀光遊憩據點，了解潛在人...

協助5寶爸一家申請低收入戶、公托 市府：全方位關懷

台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢為女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。市府社會局家庭暴力防治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。