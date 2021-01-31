地震防災教育兼旅遊 南投九份二山將推體驗遊程

南投縣國姓鄉九份二山在921地震釀災後規劃為國家地震紀念地，為讓國人認識其特殊地震景觀，並發展農村特色，農委會水土保持局投入輔導社區規劃體驗遊程，並以水鹿產業及當地農特產開發風味餐，也提高地震園區與在地社區連結性。

水保局南投分局指出，九份二山在21年前因921地震釀災，該局為此規劃為國家地震紀念地，不僅積極復育，更持續建設智慧防災監測系統和水土保持工程，透過保育治理技術維護該山區安全，也成為國內重要的地震防災環境教育場域。

而九份二山除是地震園區外，同時也是國姓鄉當地私房秘境景點，因此為了提高該地震園區與在地社區觀光連結性，鎖定在地南港社區特有的水鹿產業及農村特色，輔導發展規劃農村體驗遊程，並透過導覽推廣防災環境教育和農村特色風貌。

水保局南投分局長陳榮俊說，為讓社區居民能向遊客解說地震園區相關設施和內容，陸續透過防災設施、生態教育及場域解說人員訓練課程，培訓並引導在地導覽員瞭解園區內防災工程、生態教育及土石流防災監測設施，進而能進行解說。

此外，更將南港社區主要經濟特產「鹿茸」和薑黃、咖啡、鳳梨、筍子、青梅等農產結合入菜，設計成極富在地特色的風味餐，做為學員進行社區特色解說及風味餐體驗的亮點餐食，同時也為地震園區及社區體驗遊程加分。