彰化縣稽查年節食品有5件農藥殘留不合格 均已下架查處

春節腳步近了，彰化縣生局近日派員稽查各類年節食材及產品共113件，檢驗結果有5件不合格，包括大白菜2件及茼蒿、金棗、蜜絲棗各1件，均是檢出農藥殘留超標，彰化縣衛生局表示，蔬果檢出殘留農藥不合格，食品安全衛生管理法規定，可處6萬元以上，2億元以下罰鍰，不合格產品已勒令販賣商下架，並移請產品來源所轄衛生局查辦。

彰化縣衛生局是針對食品加工廠、傳統市場、超市、大賣場、食材盤商、年菜餐廳、網路賣場等年節食品進行稽查，共抽驗禽畜水產及加工品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、乾貨、豆製品及堅果類食品等食材及產品共計113件，檢驗結果有5件檢出農藥殘留不合格，檢驗不合格的茼蒿及大白菜分別來自雲林、彰化，金棗、蜜絲棗分別來自嘉義市、屏東縣。

衛生局建議，消費者採買生鮮蔬果時，可優先選擇信譽良好的商家購買，或具產銷履歷、台灣優良農產品(CAS)及有機農產品標章的產品。另提醒處理蔬果時把握「先洗後切」原則，可用清水浸泡數分鐘，待農藥溶解在水中後，再用流動的清水沖洗，沖走蔬果的殘留農藥，經過沖洗後再切塊，或是除去不食用的部分，避免農藥沾染刀具，進而汙染其他乾淨的部位或其他食材。

衛生局提醒民眾採辦年貨時，要掌握採買環境要清潔衛生、散裝食品來源要清楚、包裝產品標示要完整、外觀色澤氣味要自然、要適量採購及適溫保存、要有足夠蔬果」等「5要」原則，以維護食品安全與自身權益；同時，春節期間飲食要謹記「少油、少鹽、高纖、適量、均衡」，同時也要多運動，健康過好年。