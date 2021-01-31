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中市府提升熱門景點防疫整備 將迎接春節旅遊人潮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市觀旅局人員，到霧峰林家宮保第園區防疫稽查。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局人員，到霧峰林家宮保第園區防疫稽查。圖／台中市觀旅局提供

國內新冠肺炎疫情趨於嚴峻，台中市政府觀光旅遊局啟動熱門景點即時影像服務，也動員走訪台中27個主要觀光遊憩據點，了解潛在人潮聚集區防疫準備情形，提供遊客及市民安心旅遊環境。

中市觀光旅遊局長林筱淇表示，近期疫情顯著升溫，考量時近農曆春節假期，為協助台中市旅宿及觀光旅遊相關業者搶得國旅新春熱潮，觀旅局除強化轄管風景區、登山步道、自行車道等防疫整備，昨天也派人到國立自然科學博物館、國家歌劇院、彩虹眷村、刑務所演武場、宮原眼科、草悟道、審計新村等27個主要人潮聚集區，以最嚴謹審慎的態度為民眾健康安全把關。

依據交通部觀光局公佈之主要觀光遊憩據點遊客統計，去年1至11月有超過4245萬名遊客到訪台中，台中市觀旅局積極宣導，請中市觀光景點、觀光遊樂業全力配合中央新冠肺炎防疫指引規範，包含密閉空間入口體溫檢測、手部消毒、戴口罩、實聯制，開放空間張貼防疫宣導標語、公共區域強化消毒與清潔等，期提升景點業者及遊客防疫意識。

觀光旅遊局呼籲，此波疫情來勢洶洶，請民眾務必養成勤洗手、在人潮擁擠或密閉場所配戴口罩的好習慣，保護自己，也守護他人健康，為降低群聚感染風險，出遊前可上台中觀光旅遊網瀏覽「臺中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」（ http://taichung.csii.com.tw/ ）。

台中市觀旅局人員到彩虹眷村，了解防疫情形。 圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局人員到彩虹眷村，了解防疫情形。 圖／台中市觀旅局提供

新冠肺炎 疫情 台中市

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