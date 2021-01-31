聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化愛心義賣把握今天 10元起跳來掏寶
農曆年前可以出清用不上的物品做公益，彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，一件羽絨衣只要100元，還有全新電器七折賣，今天下午三點起還開放中低、低收戶免費索取義賣物品。
張雪如說，最近對外募集物資義賣，許多熱心民眾和廠商都捐出全新或二手物品做為跳蚤市場義賣，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費，昨天起的二天愛心義賣，雖現場是10元和一折起跳開賣，但有不少民眾拿走100、300的物品，卻是付了超額的500、1000元，一方面帶走物超所值的義賣品，一方面也愛心大放送。
跳蚤市場義賣全新品七折，二手物一到三折，有九成新市價1890元的電磁爐，民眾500元就帶回家，還有不少全新碗盤10元起標，二手看起來很新的羽絨衣通通100元。民眾今天可握時間掏寶做公益，服務處地址員林市員水路二段534號。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言