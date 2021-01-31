彰化愛心義賣把握今天 10元起跳來掏寶

農曆年前可以出清用不上的物品做公益，彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，一件羽絨衣只要100元，還有全新電器七折賣，今天下午三點起還開放中低、低收戶免費索取義賣物品。

張雪如說，最近對外募集物資義賣，許多熱心民眾和廠商都捐出全新或二手物品做為跳蚤市場義賣，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費，昨天起的二天愛心義賣，雖現場是10元和一折起跳開賣，但有不少民眾拿走100、300的物品，卻是付了超額的500、1000元，一方面帶走物超所值的義賣品，一方面也愛心大放送。