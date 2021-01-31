快訊

備用口罩從外套飛落被密錄器拍到罰3600 她批「政府搶錢」

英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化愛心義賣把握今天 10元起跳來掏寶

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費。記者林宛諭／攝影
彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費。記者林宛諭／攝影

農曆年前可以出清用不上的物品做公益，彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，一件羽絨衣只要100元，還有全新電器七折賣，今天下午三點起還開放中低、低收戶免費索取義賣物品。

張雪如說，最近對外募集物資義賣，許多熱心民眾和廠商都捐出全新或二手物品做為跳蚤市場義賣，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費，昨天起的二天愛心義賣，雖現場是10元和一折起跳開賣，但有不少民眾拿走100、300的物品，卻是付了超額的500、1000元，一方面帶走物超所值的義賣品，一方面也愛心大放送。

跳蚤市場義賣全新品七折，二手物一到三折，有九成新市價1890元的電磁爐，民眾500元就帶回家，還有不少全新碗盤10元起標，二手看起來很新的羽絨衣通通100元。民眾今天可握時間掏寶做公益，服務處地址員林市員水路二段534號。

彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費。記者林宛諭／攝影
彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費。記者林宛諭／攝影
彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費。記者林宛諭／攝影
彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，所得將捐做弱勢家庭的「我愛寶貝夏令營」經費。記者林宛諭／攝影

延伸閱讀

彰化秀傳寒冬送暖 620低收入戶獲贈白米與毛毯

彰化第一所私立中小學獲准籌設 預定明年底招生

剩2周過年！台南孤老年菜尚缺4成 銀行偕書法家義賣

志學國小防「窗殺」作窗花 大受歡迎義賣籌比賽經費

相關新聞

彰化縣稽查年節食品有5件農藥殘留不合格 均已下架查處

春節腳步近了，彰化縣生局近日派員稽查各類年節食材及產品共113件，檢驗結果有5件不合格，包括大白菜2件及茼蒿、金棗、蜜絲...

中市府提升熱門景點防疫整備 將迎接春節旅遊人潮

國內新冠肺炎疫情趨於嚴峻，台中市政府觀光旅遊局啟動熱門景點即時影像服務，也動員走訪台中27個主要觀光遊憩據點，了解潛在人...

協助5寶爸一家申請低收入戶、公托 市府：全方位關懷

台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢為女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。市府社會局家庭暴力防治...

彰化愛心義賣把握今天 10元起跳來掏寶

農曆年前可以出清用不上的物品做公益，彰化縣議員張雪如在員林市服務處昨天和今天舉辦愛心義賣，一折起跳，不少民眾到現場掏寶，...

國道四號豐潭段 林佳龍：高快速道路施工最困難一條路

國道四號豐潭段預計明年完工，林佳龍今天表示，工程如期進行，國道四號豐潭段最困難的3個隧道已打通，潭子交流道的潭子和豐原連...

彰化秀傳寒冬送暖 620低收入戶獲贈白米與毛毯

春節將至，秀傳醫療體系與彰化市公所今天上午在彰化市陽明公園主辦冬令救濟活動，發送彰化市列冊的620個低收入戶家庭，每戶1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。