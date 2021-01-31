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國道四號豐潭段 林佳龍：高快速道路施工最困難一條路

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工。圖／高公局提供
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工。圖／高公局提供

國道四號豐潭段預計明年完工，林佳龍今天表示，工程如期進行，國道四號豐潭段最困難的3個隧道已打通，潭子交流道的潭子和豐原連絡道，超前部署已做好規劃，豐原連絡道已完工，未來上下交流道和匝道車輛，可快速便捷連結，這次設計參考各方意見，包括大跨距跨越旱溪的弦月形斜張橋， 將成新的地標，他說此工程面對很複雜環境，包括斷層，高低差和複雜交通路網，應是高、快速道路上最複雜，施工最困難的一條路。

國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工，交通部林佳龍部長今天早上視察豐原連絡道工程，此連絡道春節前將移交台中市政府擇期開放通車，立委楊瓊瓔、莊競程、台中市議周永鴻和地方人士到場。

林佳龍今天表示，交通部團隊對此工程計畫歷經20年，中間有很多變化，為了找路，最後選擇此路線，他說國道四道台中環線豐潭段，應是台灣的高快速道路上最複雜，施工最困難的一條路。

林佳龍說，除了有斷層，隧道，地形變化大，從丘陵到平原，此標案落差就高達57公尺高坡度，主線高架道路、環道、連絡道和匝道，要經過斷層帶，高低差大，人口很多，要找到路就很不簡單，施工單位的工法和用的材料，都有突破，也考慮未來如果發生地震，搶修方便，有空間可施工，納入設計，這點難能可貴，因為橋梁道路做的再好，一旦地震垮了就很麻煩，此工程考慮到錯動時的高低和左右空間差都納入設計，值得未來工程參考。

林佳龍表示，他當台中市長時曾提出「三環三連」交通，內環、中環和外環，三連是立體化，高快速道路連結，台74號、國道與61線立體化連結，國道一號接74號正施工中，預計2023年完工；今天看的國道四號豐潭段，是連結74號快速道路，他說交通立體化後多了路廊，有高架的高快速道路，地方連絡道一定要做好，10年前地方就建議，國道四號下交流道要有豐原和潭子連絡道，今天完工的連絡道就是超前部署。

主線潭子高架橋全長2295公尺，潭子連絡道1194公尺，二端分別銜接豐興路和福林路，豐原連絡道2230公尺，二端接豐原大道和仁愛路。

高公局表示，此標案使用高強度鋼板橋梁，是國內首案採用高強度鋼板的大跨距橋梁設計，以大跨距穿越三義支斷層與三義斷層；另有二座跨越旱溪的河川橋，豐原聯絡道橋的斜張橋，外型似弘月意像的斜張橋。

因交流道位於山區丘陵地，無適當地區道路可供聯繫高速公路，因此，此計畫中增設豐原連絡道及潭子連絡道，供豐原及潭子地區民眾可快速便捷的進出高速公路，並與當地主要幹道連結構成完整的地區路網，提升交通服務水準。

豐原連絡道路線起自豐原市豐原大道2段586號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路，並以豐原聯絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道4號高架橋下南行至潭子區仁愛路，採雙向4車道設計，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道，其中今天完工的豐原大道至祥和路段長約 900 公尺。

C714 標豐原連絡道跨旱溪之景觀橋採用弦月意象單塔不對稱斜張橋設計，全長138公尺、採單跨不落墩方式跨越旱溪，為保留旱溪河川公地既有生態盡一分心力；未來完工後之橋梁除造型優美、也是潭子地區之嶄新景觀地標外，橋上及橋台兩側並預先設置人行道及自行車道，以銜接旱溪兩側既有通道，型塑更為悠閒與親民之河濱生活休憩空間。

國道 4 號台中環線豐原潭子段計畫目前施工進度約81.42%，全線預計明年年底完工通車，未來可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接高速公路，由國道4號從大山城銜接台74線，將可節省約20分鐘的路程。

國四豐潭段第 C714 標有斜張橋設計，此為完工示意圖。圖／高公局提供
國四豐潭段第 C714 標有斜張橋設計，此為完工示意圖。圖／高公局提供
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工。記者游振昇／攝影
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工。記者游振昇／攝影
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工，交通部長林佳龍今天到場視察。記者游振昇／攝影
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工，交通部長林佳龍今天到場視察。記者游振昇／攝影
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工。記者游振昇／攝影
國四豐潭段第 C714 標豐原連絡道工程(豐原大道至祥和路)已完工。記者游振昇／攝影

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