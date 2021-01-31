彰化秀傳寒冬送暖 620低收入戶獲贈白米與毛毯

春節將至，秀傳醫療體系與彰化市公所今天上午在彰化市陽明公園主辦冬令救濟活動，發送彰化市列冊的620個低收入戶家庭，每戶1條毛毯和5公斤白米，由於今天上午正好出了暖暖冬陽，驅走了寒意，讓受助者備感溫暖。

由於受助民眾甚多，除秀傳體系人員及志工外，彰化市公所員工和志工也加入行列，一起來陽明公園幫忙物資發放，場面十分溫馨；秀傳醫療體系執行長黃靖媛、營運長陳秀珠、秀和基金會董事長陳梅鳳及彰化秀傳醫院副院長陳建志、以及彰化市長林世賢、彰化市12位里長都到場表達關懷。

秀傳醫療體系也轉達總裁黃明和的關心，強調台灣自跨年夜起，連續幾波寒流，氣溫驟降，造成多起民眾猝死的意外憾事，又最近新冠肺炎疫情升溫，各大型活動宣布停辦或延期，所以將冬令救濟物資發放安排在彰化市陽明公園舉辦，希望讓受贈弱勢家庭能有機會到公園走走、曬曬太陽，放鬆心情。

彰化市長林世賢表示，感謝秀傳醫療體系邀請彰化市公所合辦這項2021冬令救濟，還有秀和基金會、錫卿文教基金會、彰化秀傳醫院與彰濱秀傳醫院共同協辦，在疫情嚴峻的此刻，大家一起來關懷弱勢，致贈毛毯和白米，傳遞社會溫暖，凸顯人性的光輝。

秀傳醫療體系執行長黃靖媛表示，農曆新年即將到來，秀傳醫療體系特別發起冬令救濟活動，感謝彰化市公所及各里里長的幫忙，還有社會各界的愛心響應，捐贈物資，一起為低收入戶送暖，使弱勢家庭有基本生活所需民生物資，感受到來自社會的溫暖、愛心與尊重。