聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市公有市場1-3月攤位租金打9折 免申請自動生效
受疫情影響，民眾減少外食與進出公共場所意願，公有市場生意連帶受到波及。台中市政府宣布今年1至3月公有市場攤位使用費「打9折」，降低業者經營成本，與協助攤商度過疫情。
經發局指出，新冠肺炎疫情持續嚴峻，影響民生消費支出，傳統市場首當其衝，基層攤商希望市府釋出優惠，各區不少議員也向市府建議減免租金，舒緩資金壓力，讓疫情衝擊降到最低。
去年市府推出｢紓困9箭｣政策，將3至6月公有市場攤商使用費打折，讓攤商安心拚經濟。今年因應疫情發展，再推出1至3月使用費9折，免申請，由公有市場將所有攤鋪位租金直接折抵，照顧攤商生計。未來相關因應方案將視疫情發展滾動式檢討，讓攤商度過疫情寒冬。
經發局除要求「防疫8招」公有市場全面禁止試吃與試用外，並要求各公有市場攤商營業全面戴口罩、每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板、市場公共區域每週全面清潔消毒、市場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、市場廁所提供肥皂加強洗手防疫觀念、管理室定期向攤商進行防疫宣導，強化攤商防疫意識。
經發局強調，農曆新年將至，台中市天津、逢甲、一中等年貨大街已因應防疫全數停辦，估計將有部分民眾轉往公有市場辦年貨，除要求攤商做好防疫措施，也呼籲民眾出入公共場所戴口罩，保障自身安全。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言