台中市公有市場1-3月攤位租金打9折 免申請自動生效

受疫情影響，民眾減少外食與進出公共場所意願，公有市場生意連帶受到波及。台中市政府宣布今年1至3月公有市場攤位使用費「打9折」，降低業者經營成本，與協助攤商度過疫情。

經發局指出，新冠肺炎疫情持續嚴峻，影響民生消費支出，傳統市場首當其衝，基層攤商希望市府釋出優惠，各區不少議員也向市府建議減免租金，舒緩資金壓力，讓疫情衝擊降到最低。

去年市府推出｢紓困9箭｣政策，將3至6月公有市場攤商使用費打折，讓攤商安心拚經濟。今年因應疫情發展，再推出1至3月使用費9折，免申請，由公有市場將所有攤鋪位租金直接折抵，照顧攤商生計。未來相關因應方案將視疫情發展滾動式檢討，讓攤商度過疫情寒冬。

經發局除要求「防疫8招」公有市場全面禁止試吃與試用外，並要求各公有市場攤商營業全面戴口罩、每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板、市場公共區域每週全面清潔消毒、市場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、市場廁所提供肥皂加強洗手防疫觀念、管理室定期向攤商進行防疫宣導，強化攤商防疫意識。