193年不間斷！白沙坑迎燈排遶境 不因疫情照常走下去

全國獨一無二，有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，就算歷經戰亂也從未中斷過，今年則因新冠肺炎疫情持續加溫，將取消白天所有活動及晚會，但「晚上迎燈排遶境活動」及「白天燈排比賽及展示」則照常舉行，仍持續傳統，不過，文德宮強調，會以實名制加強防疫，要求民眾戴口罩及保持社交距離。

文德宮指出，由清道光皇帝聖旨頒敕的元宵迎燈排活動，迄今已經有192年的歷史，就算在日據時代實行宵禁，仍沒有中斷，而改以白天迎燈排照常舉行，去年活動舉辦期間，新冠肺炎正在肆虐，晚會等活動也取消，但迎燈排仍然維持。

今年原本預定2月24日到26日為期3天3夜的白沙坑迎燈排文化節系列活動，因為新冠肺炎疫情影響，主辦單位彰化縣文化局、花壇鄉公所及文德宮管委會商議後決議，白天所有活動及晚會取消，但「晚上迎燈排遶 境活動」及「白天燈排比賽及展示」則正常舉行，也就是仍維持迎燈排遶境的傳統。

花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。