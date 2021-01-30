彰縣溪湖鎮建構行善共好平台 今寒冬送暖從早送到晚　

台灣最美的風情是溫暖人情。彰化縣溪湖鎮公所前廣場今天有三場寒冬送暖，從上午送到下午，大部分低收入戶和邊緣戶場場都有分，跑三趟拿物資，大包小包滿心歡喜拿回家過年。

溪湖鎮公所建構「歡喜行善」共好平台，開放廣場給善心團體、企業和人士辦理寒冬送暖。第一場由彰化縣慧德能仁慈善會贈送紅包、物資，第二場是大通電子、桂全機械、勤雄實業贈送紅包、餐盒和口罩，第三場有9個機關社團公司行號與個人捐贈，包括台糖、樂湖食（實）物銀行，贈送紅包、口罩和物資。

溪湖鎮列冊低收入戶及邊緣戶鎮民合計約290戶，因各捐贈單位的贈送對象不同，被通知受贈的鎮民分次到鎮公所，最早的上午9點排隊，排兩梯次，大部分上、下午各領一次，領了數個紅包、口罩、食物和民生物資準備過好年。