阿罩霧穿越時空之旅！夜探霧峰林家宮保第聽崑曲牡丹亭

交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程，其中二日遊套裝行程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，以霧峰林家宮保第大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭，樂聲悠揚迴盪，彷彿穿越時空體驗以前大戶人家的生活。

旅遊專欄作家「謎卡」在體驗後指出，在安室奈美惠與蔡依林曾一起合作拍攝MV的場景裡，穿著古裝在大花廳中，品嘗各道料理，佐以讓日本人也驚艷的初霧清酒，令人印象深刻。

「鐵人主播」侯以理表示，兩日的行程處處充滿驚喜，其中讓他印象最深刻的是在農田間的大地餐桌課程，無論是手作豆花、草仔粿、有機芭樂採集等都非常新鮮有趣。