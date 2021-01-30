快訊

獨／昔中醫總裁夫人 梅嫦芬驚吐「有夫妻之實無名份」

部桃案863一家6人確診 醫憂傳播力大恐射破防火牆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿罩霧穿越時空之旅！夜探霧峰林家宮保第聽崑曲牡丹亭

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供
參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程，其中二日遊套裝行程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，以霧峰林家宮保第大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭，樂聲悠揚迴盪，彷彿穿越時空體驗以前大戶人家的生活。

旅遊專欄作家「謎卡」在體驗後指出，在安室奈美惠與蔡依林曾一起合作拍攝MV的場景裡，穿著古裝在大花廳中，品嘗各道料理，佐以讓日本人也驚艷的初霧清酒，令人印象深刻。

「鐵人主播」侯以理表示，兩日的行程處處充滿驚喜，其中讓他印象最深刻的是在農田間的大地餐桌課程，無論是手作豆花、草仔粿、有機芭樂採集等都非常新鮮有趣。

參山處說，「迴遊·阿罩霧」文化觀光之旅，有多條二日遊行程，參山處也針對自由行旅客結合霧峰觀光景點門票，推出5款霧峰假日觀光巡迴巴士電子套票，更多遊程販售與優惠資訊，詳見活動網站或參山國家風景區臉書粉絲專頁。

參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供
參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供
參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供
參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供
參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供
參山處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴」，夜探霧峰林家宮保第，在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭。圖／參山處提供

國家風景區 巴士 牡丹亭

延伸閱讀

寒假作業「80題猜燈謎」難倒爸爸 網認證：比考學測還難

影／六龜平埔族人穿越時空 古裝體驗百年前濕版攝影

中市女麗購活動僅邀1議員列名引不滿 市府道歉滅火

霧峰假日觀光巴士試營運上路！喔熊組長帶隊暢遊霧峰

相關新聞

彰縣溪湖鎮建構行善共好平台 今寒冬送暖從早送到晚　

台灣最美的風情是溫暖人情。彰化縣溪湖鎮公所前廣場今天有三場寒冬送暖，從上午送到下午，大部分低收入戶和邊緣戶場場都有分，跑...

阿罩霧穿越時空之旅！夜探霧峰林家宮保第聽崑曲牡丹亭

交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程，其中二日遊套裝行程「穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳...

彰縣芳苑鄉六大社團慶喬遷 今後聯合服務鄉民　

彰化縣芳苑鄉婦女會等六大社團今天同時慶祝喬遷之喜，搬進會員提供的透天厝合署辦公，下午舉辦入厝典禮，並把雞蛋、春聯分送左鄰...

寒害影響 中市東勢高接梨著果率偏低、嫁接失敗高

日前連續幾波寒流，各地農漁業都傳出災損，台中市東勢區的高接梨嫁接也出現災情，不僅著果率偏低，且果樹損害嚴重，農民更面臨後...

中南部空品不佳恐至2月1日 台中大里地區達紅色警戒

根據行政院環境保護署空品區預報資料，今天起受環境風場轉為偏東風影響，中南部位於背風面，擴散條件轉差，汙染物易累積，持續影...

夜探大雪山開放報名！有機會一睹山羌、白面鼯鼠

東勢林區管理處八仙山自然教育中心主辦「夜探大雪山」活動，由專業的環境教育教師帶領，透過遊戲認識生活於此的動、植物們，一睹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。