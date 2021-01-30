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彰縣芳苑鄉六大社團慶喬遷 今後聯合服務鄉民
彰化縣芳苑鄉婦女會等六大社團今天同時慶祝喬遷之喜，搬進會員提供的透天厝合署辦公，下午舉辦入厝典禮，並把雞蛋、春聯分送左鄰右舍，歡迎鄉民常來泡茶，聯絡感情。
芳苑鄉的婦女會、青工服務協會、新住民協會、青溪婦女協會、婦女關懷協會、農漁牧產業觀光推廣協會、彰化縣婦聯會芳苑支會，今天都搬進新居，會員煮健 康蛋、湯圓，慶祝找到服務場地，會寫書法的會員子女寫斗方分送鄰居，分享喬遷與新春的喜氣。
彰化縣政府顧問林保玲說，原有辦公室被索回另作它用，婦女會等社團無處可去，幸有青工服務協會會員胡軍飛購得透天厝，提供婦女會等社團使用，芳苑鄉農漁牧產業觀光推廣協會、新住民協會一併搬進來辦公，鄉民尋求服務比較方便。
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