寒害影響 中市東勢高接梨著果率偏低、嫁接失敗高

日前連續幾波寒流，各地農漁業都傳出災損，台中市東勢區的高接梨嫁接也出現災情，不僅著果率偏低，且果樹損害嚴重，農民更面臨後續已無梨穗可再架接的難題。立委江啟臣接獲農民陳情後，今日邀集相關單位前往會勘，要求相關單位提供協助，降低農民損失。農糧署中區分署分署長姚士源說，根據現勘結果，此次寒害災損情形已達天然災害救助標準，將加速公告作業程序。

江啟臣表示，根據目前統計，梨穗嫁接成功率僅1至3成，農損災情類似於5年前的超強寒流，相關農政單位務必針對梨穗嫁接受損原因進行檢討，並協助農民改善，否則只是讓農民們無所依靠，繼續面臨「看天吃飯」的困境。

在地梨農說，如今氣候異常種植不易，儘管在寒流前已做好準備，仍無法安然過關。照理說現在應該是開花期，但連續幾場寒流衝擊，真的無法負荷。果園裡放眼望去都是嫁接失敗的果樹，看了實在心好痛。

江啟臣說，儘管中市府農業局已於1月14日先行勘查過梨穗寒害，但當時未達補助標準，現在已有多位農民反映嫁接情況不樂觀，加上已錯過嫁接黃金期，後續將遇到無梨穗的問題，需要政府機關幫助，農糧署應立即規劃納入天然災害救助補助範圍。此外，目前嫁接成本每公頃就要30萬元，補助金額遠遠不足，希望相關單位可提高補助金額，幫助梨農減少損失金額，別讓農民血本無歸。

江強調，高接梨是一年一收的農作物，若梨穗嫁接不成功，等於農民一年的心血都將白費。年關將近，請相關單位務必做好通盤規劃，並提供天然災害補助，協助農民減少農損金額，安心過新年。此外，由於年關將近，若沒其他疑義，請農政單位盡速發出公告，加速處理作業。