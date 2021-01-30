中南部空品不佳恐至2月1日 台中大里地區達紅色警戒

根據行政院環境保護署空品區預報資料，今天起受環境風場轉為偏東風影響，中南部位於背風面，擴散條件轉差，汙染物易累積，持續影響空品數日。

台中市政府今天為此跨局處開設空氣品質應變中心，啟動應變措施，包含通知前30大固定汙染源配合自主預警降載、加強道路洗掃等，呼籲各汙染源配合降載減排，若於空品不良日遭查獲汙染情事，市府將不分公私「直接開罰、加重處罰」。

這幾天空品不佳，環保局昨天下午已先啟動應變機制，即提前通知前30大固定汙染源降載，今天上午6至7時地表有微弱偏南風吹拂，導致滯留於北彰化、南台中的汙染往市屯區靠近，使汙染物累積較明顯。

今天上午7點起，市屯區空品達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒PM2.5；上午10點大里地區空品惡化達「紅色警示」等級，環保署10時30分的空品預報也上修，中南部今日空品恐達「紅色警示」等級。

因應此波空氣品質不良情形，市府今天上午11點在文心第二市政大樓開設空氣品質應變中心，包含經濟發展局、建設局、勞工局、農業局、消防局、警察局、文化局、運動局、衛生局、社會局、地政局、新聞局、交通局、都市發展局、水利局、台灣港務公司台中港務分公司、環保局等相關單位均出席與會。

環保局表示，各單位分別針對應變作為及初步成果進行報告，包括環保局至市屯區進行各項查核，並現場連線直播清潔隊使用水資中心再生水洗掃街道等應變過程；各單位針對權管設施，如局處官網、臉書社群、公所、各種場館跑馬燈或應用程式等推播，進行空品不良通知及防護改善宣導。

市府並查察公共工程加強道路洗掃作業；智慧監控陳情熱區及重點汙染源；另中火也配合於0時至10時30分及11時至16時30分執行降載。