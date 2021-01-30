聽新聞
test
0:00 / 0:00
夜探大雪山開放報名！有機會一睹山羌、白面鼯鼠
東勢林區管理處八仙山自然教育中心主辦「夜探大雪山」活動，由專業的環境教育教師帶領，透過遊戲認識生活於此的動、植物們，一睹山羌、白面鼯鼠的真面目。活動為2天1夜，共有4梯次，每梯次名額僅45人，歡迎有興趣的民眾上網報名。
大雪山國家森林遊樂區位於台中市和平區，海拔超過2000公尺，氣候涼爽，林相豐富，涵蓋了暖、溫、寒帶植物，孕育了多元的自然生態，堪稱是野生動物的家。
「夜探大雪山」活動由東勢林區管理處八仙山自然教育中心主辦，由專業的環境教育教師帶領，白天沐浴在芬多精裡，享受霧林帶的洗禮；夜晚則四處找尋夜間出沒的生物，像在樹上探頭探腦的白面鼯鼠、站在峭壁上的野山羊，或者是漫步路邊的山羌等，帶著欣賞與尊重的態度，便有機會看見牠們悄悄現身的身影。
「夜探大雪山」活動為2天1夜，共有4梯次，每梯次名額僅45人。3月6日至7日、3月21日至22日是專為親子規畫的梯次，3月12日至13日、3月13日至14日則歡迎成人報名。即日起開放報名，請至「台灣山林悠遊網」登入會員填寫報名資料或下載簡章，網址：https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=BSS-TA1001。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言