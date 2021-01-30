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夜探大雪山開放報名！有機會一睹山羌、白面鼯鼠

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
由專業的環境教育教師帶領下，夜晚四處找尋夜間出沒的生物。圖／東勢林區管理處提供
由專業的環境教育教師帶領下，夜晚四處找尋夜間出沒的生物。圖／東勢林區管理處提供

東勢林區管理處八仙山自然教育中心主辦「夜探大雪山」活動，由專業的環境教育教師帶領，透過遊戲認識生活於此的動、植物們，一睹山羌、白面鼯鼠的真面目。活動為2天1夜，共有4梯次，每梯次名額僅45人，歡迎有興趣的民眾上網報名。

大雪山國家森林遊樂區位於台中市和平區，海拔超過2000公尺，氣候涼爽，林相豐富，涵蓋了暖、溫、寒帶植物，孕育了多元的自然生態，堪稱是野生動物的家。

「夜探大雪山」活動由東勢林區管理處八仙山自然教育中心主辦，由專業的環境教育教師帶領，白天沐浴在芬多精裡，享受霧林帶的洗禮；夜晚則四處找尋夜間出沒的生物，像在樹上探頭探腦的白面鼯鼠、站在峭壁上的野山羊，或者是漫步路邊的山羌等，帶著欣賞與尊重的態度，便有機會看見牠們悄悄現身的身影。

「夜探大雪山」活動為2天1夜，共有4梯次，每梯次名額僅45人。3月6日至7日、3月21日至22日是專為親子規畫的梯次，3月12日至13日、3月13日至14日則歡迎成人報名。即日起開放報名，請至「台灣山林悠遊網」登入會員填寫報名資料或下載簡章，網址：https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=BSS-TA1001

漫步路邊的山羌。圖／東勢林區管理處提供
漫步路邊的山羌。圖／東勢林區管理處提供

雪山 八仙 沐浴

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