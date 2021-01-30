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日月潭九族櫻花祭啟動 5千株櫻花接力綻放到3月

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
魚池鄉公所和九族文化村合作的櫻花茶會，吸引許多遊客體驗在櫻花樹下品茗的浪漫。圖／九族文化村提供
魚池鄉公所和九族文化村合作的櫻花茶會，吸引許多遊客體驗在櫻花樹下品茗的浪漫。圖／九族文化村提供

月潭九族文化村櫻花祭今天開始，安排「太鼓震春」為活動授旗，參加開鑼授旗儀式的來賓包括，日管處新任處長簡慶發、魚池鄉長劉啟帆共同為九族櫻花祭揮旗，5000棵八重櫻、富士櫻以及吉野櫻，陸續綻放持續到3月初，歡迎國人到日月潭賞櫻

九族文化村企劃部經理黃瑞奇說，九族櫻花季連續舉辦21年，不僅帶動台灣賞櫻風潮，同時也是國內唯一獲得日本賞櫻協會認證的海外賞櫻名所。

往年櫻花盛開時間在2月中旬，今年春節假期就在這時候，有機會碰到櫻花滿開，園區數量最多的八重櫻，符合氣象局和農試所的櫻花前線觀測預報，進入5%的始花期，預估在2月10日進入50%的最佳賞花期。

九族除了為數眾多的桃紅色八重櫻外，陸續還有粉白色的吉野櫻和粉紅色的富士櫻，估計花期可以延續到3月上旬。

今年九族櫻花祭持續到3月7日，會推出系列限定活動，與魚池鄉公所合作的櫻花茶會、小農市集和詩人與咖啡的對話等活動，已成櫻花祭招牌活動。

遊客可以換上日式浴衣，在櫻花樹下品嘗限量櫻花便當，或在櫻花市集屋台選購燒烤小吃美食，今年首度推出限定日期、限量接受預約的「櫻式下午茶」。

過年前和3月九族文化村都有含纜車、一票玩到底的賞櫻特價；2月6日到3月7日還開放到晚上讓遊客可以欣賞夜櫻盛況，今年櫻花茶席將設在2月21日和2月27日二天，打卡免費喝咖啡的詩人與咖啡的對話則是安排在2月28，有興趣的遊客可跟主辦單位預約保留茶席。

日月潭九族櫻花祭今天由日管處長簡慶發、魚池鄉長劉啟帆一起揮旗，歡迎遊客到日月潭賞櫻。圖／九族文化村提供
日月潭九族櫻花祭今天由日管處長簡慶發、魚池鄉長劉啟帆一起揮旗，歡迎遊客到日月潭賞櫻。圖／九族文化村提供

魚池鄉公所和九族文化村合作的櫻花茶會，吸引許多遊客體驗在櫻花樹下品茗的浪漫。 圖／九族文化村提供
魚池鄉公所和九族文化村合作的櫻花茶會，吸引許多遊客體驗在櫻花樹下品茗的浪漫。 圖／九族文化村提供

櫻花季 賞櫻 九族文化村

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