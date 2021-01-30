今年縮小圍爐無歌舞 發紅包補償獨老笑咪咪

財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心結合社福團體，今天舉辦「感恩有您．幸福迎春」彰化縣老寶貝暖心圍爐，因疫情緊繃，僅限院內40名長者團聚用餐，桌次減少2/3，但縣長和溪湖、二林兩鎮首長都出席，衛生局、社會處官員也到場，場面依然熱鬧。

慈恩老人養護中心往年舉辦彰化縣老寶貝暖心圍爐，接回居家服務的80名長者，連同院內40名長者，總共120名長者提前歡度春節聚餐。今年疫情嚴峻，今天只有院內長者圍爐，慈恩老人養護中心邀請的首長全數到齊，表達重視長者的過節感受。

溪湖鎮長黃瑞珠和二林鎮長蔡詩傑都表示，西南角四鄉鎮是全縣人口老化速度最快的區域，65歲以上人口比例都超過18%，照顧長者日常成為政府的重要課題，很感謝社福機構積極結合善心人士和團體，幫忙政府關心長者。

陳義發、溪湖鎮農會、竹塘鄉農會、芳苑鄉農會、彰化慈聖文化慈善會、皇志科技等22家商家團體和194名善心人士，捐贈3800份物資贈送院內和院外約120名獨老，縣長王惠美代表贈送物資和年菜，院內長者現吃加熱後的年菜，個人年菜餐套由志工送到家。